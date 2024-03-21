Раніше ніж очікувалось: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію

У профільному комітеті Верховної Ради відзначили, що наразі важко передбачити, яким буде підсумкова версія нового законопроекту про мобілізацію.

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В Раді розповіли, коли закінчаться розгляд правок до закону про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв із "Слуги народу" заявив, що розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію до другого читання в сесійному залі може завершитися наступного тижня. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Ми пройшли приблизно 1500 поправок на сьогодні, в принципі процес іде досить швидко. Наші колеги, які подавали правки і хочуть (їх) відстоювати, запрошені до комітету", - сказав Чернєв.

Однак, він додав, що не всі народні депутати згодні відстоювати свої правки, саме тому розгляд законопроекту про мобілізацію в комітеті проходить в досить швидкому темпі.

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"Я сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками", – сказав Єгор Чернєв.

За його словами, наразі важко передбачити, яким буде остаточний вигляд законопроєкту, оскільки деякі поправки проходять, а деякі - ні.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у законопроєкті Кабміну про мобілізацію передбачено збільшення штрафів за порушення. Проте поки немає чіткої відповіді від парламентаріїв на питання, чи ці штрафи становитимуть 100 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень. Про це зазначила нардепка Ірина Фріз.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що на даний момент немає необхідності мобілізувати 500 тисяч осіб до складу Збройних сил України. За його словами, оцінка показала, що мобілізація півмільйона осіб не є необхідною, оскільки тривають ротації на лінії фронту та йде надходження озброєння.

У Верховній Раді в даний момент обговорюється ідея, яка дозволить уникнути "лазівок" для осіб, що ухиляються від мобілізації. Про це повідомив заступник голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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