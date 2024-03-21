Україні необхідні 'не тільки гранати': у НАТО закликали посилити мобілізацію

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що для подальшого ведення війни Україні необхідна не тільки зброя, але й люди.

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Україні потрібні не тільки зброя, але й люди. / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Україні важливо не лише мати достатню кількість гранат і зброї, але й забезпечити додаткову мобілізацію для заміни загиблих і поранених бійців. Про це заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер під час виступу на Київському безпековому форумі 21 березня.

"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію", - наголосив Бауер.

За його словами, для подальшого ведення війни Україні потрібна мобілізація. Генерал зауважив, що розуміє складність переконання громадян, проте переконаний у необхідності цього.

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"Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", - зазначив він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі не потрібно мобілізувати 500 тисяч осіб до Збройних сил України. Він наголосив, що оцінка показала, що ця цифра не виправдовується з огляду на ротації та надходження озброєння.

Також у законопроєкті про мобілізацію Кабміну розглядають поправки, що передбачають збільшення штрафів за порушення. Однак на даний момент немає однозначної відповіді, чи будуть вони на рівні 100 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень. Нардепка Ірина Фріз пояснила, що такі заходи впливу, як обмеження на водіння транспортного засобу, блокування рахунків та обмеження переміщення, обговорювалися, але їх конкретне застосування ще не визначено.

Як повідомляв Главред, Україні потрібно не лише мобілізувати військових, а й підготувати цивільне населення. Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін вважає, що неможливо точно визначити кількість бійців, необхідних для перемоги у війні проти Росії, тому що будь-які цифри щодо мобілізації є сумнівними.

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