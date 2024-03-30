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Кому світить бронь та відстрочка: у Раді розкрили деталі законопроєкту про мобілізацію

Олексій Тесля
30 березня 2024, 20:31
Україна відійде від старої концепції, коли є громадяни, яких знімають з військового обліку, каже Федір Веніславський.
Кому світить бронь та відстрочка: у Раді розкрили деталі законопроєкту про мобілізацію
У ВР розкрили деталі законопроєкту про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Законопроєкт про мобілізацію передбачає, що всі військовозобов'язані перебуватимуть на військовому обліку і матимуть або право на відстрочку від призову, або на бронювання, заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Як пояснив він у коментарі Каналу 24, Україна відійде від старої концепції, коли є ті громадяни, яких знімають з військового обліку.

Водночас поліцейські та представники інших складових сектору безпеки і оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальному внутрішньому обліку, каже нардеп.

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За його словами, профільний комітет Ради завершив розгляд правок і наступного тижня є всі шанси завершити розгляд законопроєкту на рівні комітету.

Водночас у законопроєкті про мобілізацію не розглядалося так зване "фінансове бронювання", яке залежить від рівня заробітної плати. Однак законодавці намагалися перевести максимальну кількість осіб, які мають право на відстрочку від призову за мобілізацією, зазначив співрозмовник.

Він пояснив, що в законопроєкті про мобілізацію вводять поняття "рекрут" - людина, яка внаслідок рекрутингової кампанії вступила на військову службу. Передбачено деякі положення, які дозволять відповідним військовим підрозділам укладати контракти і проводити рекрутингові кампанії.

Веніславський додав, що після ухвалення закону є шанс зробити рекрутинг більш привабливим для українців. Щоб кожен, зважаючи на власні навички та здібності, міг обрати певну військову професію, підрозділ і максимально себе реалізувати в лавах ЗСУ чи інших складових сектору безпеки та оборони.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію та необхідність молодих бійців. Військовий зауважив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азова" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

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мобілізація Федір Веніславський війна Росії та України
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