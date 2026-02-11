"Імла" повертається: в Голлівуді знімуть нову екранізацію книги Стівена Кінга

Стало відомо про нову екранізацію культової книги Стівена Кінга.

https://glavred.net/movies/mgla-vozvrashchaetsya-v-gollivude-snimut-novuyu-ekranizaciyu-knigi-stivena-kinga-10739906.html Посилання скопійоване

У Голлівуді знімуть нову екранізацію книги Стівена Кінга / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Повість "Імла" вийшла у збірці оповідань Стівена Кінга "Skeleton Crew"

Нова інтерпретація вийде через більш ніж двадцять років після екранізації Френка Дарабонта

47-річний голлівудський режисер Майк Фленаган вирішив зняти фільм за мотивами одного з творів американського письменника Стівена Кінга. Про це повідомляє видання Deadline.

Постановник, який раніше вже працював з романами і новелами письменника, займеться зйомками своєї версії фільму "Імла". Також Фленаган виступить сценаристом картини. Сюжет розповідає про невелике містечко в штаті Мен, яке оповиває загадковий густий туман. З нього з'являються агресивні істоти, через що група тих, хто вижив, змушена ховатися в місцевому продуктовому магазині.

відео дня

Повість "Імла" вийшла в збірці оповідань Стівена Кінга "Skeleton Crew". У 2007 році за нею зняв фільм культовий режисер Френк Дарабонт, який також екранізував "Втечу з Шоушенка" і "Зелену милю". У 2017 році за мотивами твору також вийшов серіал, який не здобув великого успіху і був закритий після першого сезону.

Фленаган зняв стрічки за іншими книгами письменника - "Гра Джеральда", сиквел "Сяйва" під назвою "Доктор Сон", "Життя Чака".

Нова інтерпретація "Імли" вийде через більш ніж двадцять років після знаменитої екранізації Френка Дарабонта 2007 року. Поки що немає інформації про дату початку виробництва або акторський склад, проте відомо, що Фленаган приступить до роботи над фільмом після завершення зйомок свого нового проекту у франшизі "Виганяючий диявола".

Новини кіно

Гітарист легендарної групи Radiohead Джонні Грінвуд і голлівудський режисер Пол Томас Андерсон звинуватили студію, яка випустила фільм про дружину Дональда Трампа Меланію, у використанні музики без дозволу. Музикант і режисер, які разом працювали над фільмом "Примарна нитка", заявили, що фрагменти композицій Грінвуда з цієї картини використовувалися в документальній кінострічці "Меланія" незаконно.

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Читайте також:

Хто такий Стівен Кінг? Стівен Едвін Кінг — американський письменник, який працює в різних жанрах, включаючи жахи, трилер, фантастику, фентезі, містику, драму, детектив, отримав прізвисько "Король жахів", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред