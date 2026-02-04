Рус
В Україні перерахують комуналку: що зміниться у платіжках і чи треба переплачувати

Юрій Берендій
4 лютого 2026, 19:59
Уряд забезпечить контроль за перерахунком комунальних платежів, аби споживачі платили лише за фактично отримані послуги, вказала Свириденко.
В Україні проведуть перерахунок комунальних платежів - що зміниться / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Перерахунок плати за комуналку проведуть автоматично
  • Ініціатива спрямована на те, щоб громадяни не переплачували за послуги, яких не отримали через російські обстріли

В Україні проведуть перерахунок комунальних платежів. Якщо громадячи через російські обстріли залишались без світла, води чи опалення, то переплачувати за ці послуги не потрібно. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко повідомила, що зустрілася з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

відео дня

Прем’єрка доручила забезпечити нагляд і контроль за виконанням рішення уряду про перерахунок плати за комунальні послуги та реагувати на будь-які порушення прав споживачів.

За її словами, перерахунок повинні виконати самі надавачі послуг і комунальні підприємства автоматично за період з 1 січня, без необхідності додаткових заяв від громадян, і він має відобразитися у платіжках уже в лютому. Це стосується послуг з теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", - наголосила вона.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Чи будуть піднімати тарифи на комуналку - думка нардепа

Як раніше писав Главред, в Україні комунальні тарифи не підвищують, проте у Верховній Раді обговорюють можливість їхнього збільшення.

За словами народного депутата та члена енергетичного комітету Сергія Нагорняка, у 2026 році уряд має чітко визначити категорії населення, які отримуватимуть державну підтримку за тарифами, тоді як інші громадяни зможуть сплачувати комунальні послуги за ринковими цінами.

"Ми не можемо всю державу і всі 100% населення субсидіювати. Сьогодні велика кількість є і киян, і інших жителів в інших містах України, які можуть сплачувати за ринковими цінами. Їх держава не повинна субсидіювати, тому що це буде нечесно і несправедливо по відношенню до всіх", - заявив він.

Тарифи для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українців попереджають про можливе різке зростання тарифів на електроенергію. За словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, міжнародні кредитори вимагають уже цього року переглянути ціни для населення, незважаючи на війну.

Водночас мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості тарифів лінійки FLEXX. Нові умови для абонентів почали діяти з 14 січня 2026 року.

Крім того, в Україні помітно зросли ціни на послуги мереж зарядних станцій для електромобілів. Серед причин подорожчання — відновлення сплати ПДВ під час імпорту електрокарів, що в сукупності може суттєво вплинути на розвиток і доступність електротранспорту, зазначила експертка з інвестицій в автомобільній галузі Марина Китіна.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

коммуналка комунальні тарифи комунальні послуги комуналка комунальні платіжки Юлія Свириденко
