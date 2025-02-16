У Парижі обговорять вступ України до НАТО в разі порушення РФ перемир'я - ЗМІ

У саміті візьмуть участь лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії.

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У Парижі обговорять вступ України до НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Обговорять оборонні можливості, які Європа могла б дати Україні

Авторами цієї ідеї є американські сенатори

На зустрічі в понеділок, 17 лютого, в Парижі європейські лідери обговорять, зокрема, варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню в разі досягнення мирної угоди. Про це повідомляє видання The Guardian.

Європейські дипломатичні джерела повідомили, що в саміті в понеділок, який пройде в другій половині дня, візьмуть участь лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Європейської комісії, президент Європади і генеральний секретар НАТО.

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За даними видання, на зустрічі обговорюватимуть оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, включно з нібито планом автоматичного набуття Україною членства в НАТО в разі явного порушення Росією режиму припинення вогню.

Пропозиція членства України в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню, пише видання, була висунута деякими американськими сенаторами і тепер має підтримку деяких європейських лідерів, зокрема президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб висловив застереження щодо амбіцій Росії, заявивши, що не можна відкривати двері для російських фантазій про сфери впливу. У будь-яких переговорах Україні мають бути гарантовані "незалежність, суверенітет і територіальна цілісність", сказав він.

Вступ України до НАТО - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що вступ України до НАТО поки що малоймовірний через опір з боку США, Німеччини та Угорщини. В інтерв'ю The Economist він підкреслив, що в разі неможливості приєднання до Альянсу країні доведеться значно збільшити свою армію для ефективної протидії Росії.

Водночас народний депутат України, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко вважає, що, судячи із заяв обраного президента США Дональда Трампа, Україна не стане членом НАТО за його каденції.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив , що розширення НАТО на схід і переговори про вступ України не були справжніми причинами початку Росією повномасштабної війни.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

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