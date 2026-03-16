Київ атакують дрони: у столиці лунає сирена та чути стрілянину — перші подробиці

Анна Ярославська
16 березня 2026, 08:48оновлено 16 березня, 09:56
Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістики.
Ворожі дрони атакують Київ / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

  • У Києві оголошено повітряну тривогу
  • Столицю атакують дрони

Вранці в понеділок, 16 березня, армія РФ атакує Київ дронами — у столиці оголошено повітряну тривогу. У місті — звуки стрілянини, працюють сили ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона працює на Оболоні.

У Київській міській військовій адміністрації також повідомили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться в повідомленні.

Моніторинговий канал ППО Радар повідомляє про рух дронів у Києві:

  • 2 "шахеди" на ТЕЦ-5;
  • 1 "шахед" на Бучу/Ірпінь/Гостоміль;
  • 1 "шахед" з Троєщини на Воскресенку/Русанівські Сади;
  • 1 шахед з Воскресенки на Лівобережний масив.

Тим часом моніторинговий канал ЄРадар попереджає про загрозу застосування балістики.

"Будьте уважні, ворог може завдати комбінованого удару, застосувавши балістику", — йдеться в повідомленні.

Також монітори попереджають про рух дронів у напрямку від Гідропарку на Печерськ/ТЕЦ-5, на Золоті ворота та Шулявку. Один БПЛА рухається з Вишгорода у напрямку столиці.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Ракетна загроза для Києва

Станом на 9:06 відомо про ракетну небезпеку для Києва.

"Ракета в районі Ічні, курс – столиця", - пише єРадар.

Ймовірно, летить нова крилата ракета "Изделие-30".

За даними ГУР, крилата ракета під назвою "Изделие-30" має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою до 800 кг і дальність ураження не менше 1500 кілометрів. Перші випадки її використання було зафіксовано наприкінці минулого року. Розробником ракети є дослідно-конструкторське бюро "Звезда", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Мер Кличко повідомив, що у самому центрі столиці впали уламки БПЛА.

"Пожеж і постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває. Перебувайте у укриттях", - йдеться у повідомленні.

У КМВА повідомили про наслідки російської атаки у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією – без постраждалих.

У Солом'янському районі частини ворожого БПЛА впали на відкритій місцевості.

У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава.

Новина доповнюється...

Атаки РФ на Україну — останні новини

16 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Вибухи пролунали в Харкові та Запоріжжі.

15 березня російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, внаслідок чого загинув військовослужбовець.

У ніч на 14 березня країна-агресор РФ вкотре завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема, Київська область.

Під ударом опинилися Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київської області. В результаті ударів загинули три людини, ще щонайменше вісім отримали поранення.

Через атаку в Києві було запроваджено екстрені відключення світла.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

