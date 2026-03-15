Удар РФ по блокпосту на Чернігівщині: є загиблі та поранені, тривають вибухи

Головне:
- Дрон завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі
- Відомо про загиблого та п'ятьох поранених військовослужбовців
Російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, в результаті загинув військовослужбовець.
Також поранення отримав поліцейський, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"БПЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району. В результаті удару є загиблий і поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський. На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БПЛА, працюють відповідні служби", — написав Брижинський у Telegram.
Начальник ГВА в коментарі "Суспільному" уточнив, що станом на 16:00 відомо про п'ятьох поранених військовослужбовців. Вони перебувають у медичних закладах Чернігова. Поліцейський отримав поранення у вигляді акубаротравми (контузія).
Раніше повідомлялося про те, що Росія вночі атакувала Балаклівку дронами. В результаті атаки пошкоджено три житлові будинки. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області. В результаті атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту.
Як писав Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є жертви та поранені.
Інші новини:
- Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті
- РФ завдала серії ударів КАБами по Запоріжжю – кількість постраждалих зростає
- Кремль спробував зам'яти удар по заводу "Кремній Ел": військові кореспонденти РФ вибухнули реакцією - ISW
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
