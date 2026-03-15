Удар РФ по блокпосту на Чернігівщині: є загиблі та поранені, тривають вибухи

БПЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Кіселівської громади Чернігівського району.

Росія завдала удару дроном по блокпосту в Чернігівській області

Головне:

Дрон завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі

Відомо про загиблого та п'ятьох поранених військовослужбовців

Російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, в результаті загинув військовослужбовець.

Також поранення отримав поліцейський, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"БПЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району. В результаті удару є загиблий і поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський. На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БПЛА, працюють відповідні служби", — написав Брижинський у Telegram.

Начальник ГВА в коментарі "Суспільному" уточнив, що станом на 16:00 відомо про п'ятьох поранених військовослужбовців. Вони перебувають у медичних закладах Чернігова. Поліцейський отримав поранення у вигляді акубаротравми (контузія).

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

