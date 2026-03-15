Росія готує новий удар по Україні: що задумали окупанти

Цей підрозділ раніше вже брав участь у штурмових операціях поблизу населених пунктів Варварівка та Прилуки.

Волошин розкрив задум Путіна

Армія диктатора Володимира Путіна почала посилювати угруповання на півдні України та перекидає підрозділи морської піхоти для участі в штурмових діях.

Як заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, йдеться зокрема про 40-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії.

"Намагалися атакувати наші позиції, однак — безуспішно", — зазначив Волошин в ефірі телемарафону 14 березня.

Водночас, за словами речника, російське командування готується перекинути на південний напрямок ще дві угруповання морської піхоти. Після відновлення та поповнення вони можуть бути залучені до штурмів уже у квітні.

"Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть бойове злагодження, відновлення, поповнення втрат і, ймовірно, будуть залучені до проведення штурмових дій у нас на півдні. Це може бути і Гуляйпільський напрямок, і Олександрівський напрямок, і навіть Оріхівський напрямок… Говорити, де вони, і як це плани російського генерального штабу", — зазначив спікер.

Крім того, Волошин підкреслив, що ситуація на Гуляйпольському напрямку залишається складною. За його словами, щодня там відбувається до 30 бойових зіткнень.

Найактивніше російські війська намагаються атакувати поблизу населених пунктів Залізничне, Мирне, Чарівне та інших.

Як раніше повідомляв Главред, війська країни-агресора Росії активізувалися в прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довгострокового успіху їй навряд чи вдасться.

За словами командувача Об'єднаними силами ЗСУ Михайла Драпатого, основною метою цих дій є створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на карті з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відвернути увагу українських ресурсів.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

