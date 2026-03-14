Мінус два кораблі РФ та удар по порту: деталі зухвалої операції ГУР

Коротко:
- Бійці ГУР уразили два військові судна Росії
- Виведено з ладу пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард"
- Росіяни їх використовували для ведення війни проти України
У ніч з 13 на 14 березня спецпризначенці ГУР уразили два військові судна країни-агресора Росії. Під удар потрапили пором "Славянін" та судно "Авангард". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
Зазначається, що успішних ударів по двох військових суднах завдали майстри Департаменту активних дій ГУР МО України.
Так, внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення війни проти України.
"Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора — йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
В ГУР додали, що у межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарскому краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти України.
Операції ГУР та Сил оборони - останні новини України
Як повідомляв Главред, у ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Було уражено Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства.
Внаслідок спільної спеціальної операції СБУ із Силами оборони в Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Через ураження систем наведення корабель втратив можливість застосовувати крилаті ракети "Калібр" проти України.
Крім того, 9 березня Сили оборони України завдали удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки уражено "Панцирі", десантний катер та базу БпЛА "Оріон".
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
