Київщина повернулась до відключень світла за графіками, але є нюанс - ДТЕК

У Міненерго розповіли, що нічні удари та негода додали нових проблем енергосистемі.

Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ДСНС Харківщини, Міненерго

Головне:

Київська область повертається до відключень світла за графіками

У кількох регіонах - аварійні відключення

Через нічні обстріли без світла залишилися споживачі Харківщини та Донеччини

У Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень. Про це повідомили в ДТЕК.

Водночас в компанії наголосили, що ситуація залишається складною й може змінюватися. Також енергетики нагадали, що не варто вмикати потужні прилади в перші 30 хвилин після появи світла, щоб уникнути перевантажень і повторних аварій.

Що кажуть у Міненерго

За словами першого заступника Міністра енергетики Артема Некрасова, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Водночас в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів і обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії", - наголосив він.

Некрасов розповів, що через нічні ворожі обстріли знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Нараз там тривають аварійно-відновлювальні роботи тривають.

За його словами, у Київській і Тернопільській областях деякі населені пункти залишаються без електропостачання через несприятливі погодні умови. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, що забезпечує максимальну координацію дій усіх служб", - наголосив він.

Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Коли покращиться ситуація у Києві - прогноз нардепа

Нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Київ24 повідомив, що ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям Троєщини доведеться чекати 4-5 діб на повне відновлення тепла, за умови стабілізації роботи ТЕЦ-5, Дарницької ТЕЦ та відновлення ТЕЦ-6.

Він додав, що лютий теж буде непростим місяцем із тривалими обмеженнями. За словами Нагорняка, більш стабільний режим енергоспоживання очікується лише у березні-квітні завдяки збільшенню генерації на сонячних електростанціях.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у понеділок, 26 січня, в усіх регіонах України вводяться графіки погодинних відключень для населення та обмежень потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти, через що енергосистема залишається напруженою.

Зранку неділі в Києві понад 340 будинків підключили до опалення, повідомив мер Віталій Кличко. Через атаки без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок. Наразі комунальники та енергетики, разом із бригадами з інших міст і "Укрзалізниці", продовжують відновлювати теплопостачання.

Крім цього, в Україні триває ліквідація наслідків ударів РФ по енергетиці. У Києві без світла залишаються понад 800 тис. абонентів. До відновлення залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби, працюють сотні ремонтних бригад.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

