Масована атака РФ по Київщині: кількість постраждалих росте - що відомо

Інна Ковенько
14 березня 2026, 07:26оновлено 14 березня, 08:38
У ніч на 14 березня Київ та область перебували під масованою комбінованою атакою Росії.
РФ завдала комбіновананого удару по Київщині:/ Колаж: Главред, фото: t.me/Igor_Sapozhko, ДСНС

Головне:

  • РФ вночі завдала комбінованого удару по Київській області
  • Основний удар припав на критичну інфраструктуру,
  • Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених

У ніч на 14 березня країна-агресорка РФ вчергове завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема Київщина.

Як розповів голова Київської ОВА Микола Калашник, під ударом опинилися Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київщини. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення.

Оновлено. Станом на 08:20, кількість постраждалих збільшилася до 15 людей, загинули четверо осіб, повідомляє керівник ОВА.

"На жаль, кількість загиблих зросла до 4 людей. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку

Згідно з даними моніторингових каналів, РФ застосувала до 70 ракет та понад 300 БПЛА. Попередньо, ворог поцілив:

  • 4х крилатими Цирконами,
  • щонайменше 14х балістиками (Іскандер),
  • до 16х крилатими Калібрами,
  • до 25х крилатими Х-101,
  • також атакував Київщину ударними БпЛА.

Так виглядав приблизний маршрут ракет і дронів минулої ночі:

Маршрут ракет і дронів під час атаки 14 березня / Фото: t.me/war_monitor

Наслідки атаки на Київщині

Броварський район

Найбільших втрат зазнав Броварський район: загинули 3 людини, ще 8 осіб отримали ушкодження. Пошкоджено два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану та гаражний кооператив.

Наслідки атаки в Броварському районі / фото: t.me/Igor_Sapozhko

Вишгородський район

У Вишгородському районі загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано. Ворожі удари пошкодили багатоквартирний будинок, у складських приміщеннях виникла пожежа.

Обухівський район

Внаслідок обстрілу в Обухівському районі пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення.

Бучанський район

У Бучанському районі атака спричинила займання у приватному житловому будинку.

"На місцях працюють усі оперативні служби - рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям", - написав Калашник.

Комбінована атака РФ 14 березня - що відомо

У ніч на 14 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку проти України. На Україну летіли дрони, балістика та крилаті ракети, пізніше з'явилось повідомлення про зліт МіГ-31К, носія "Кинжалів".

Серії потужних вибухів пролунали у Києві та області, а також низці українських міст та населених пунктів.

Крім того, під удар потрапили Запорізька та Сумська області. Там повідомлялось про постраждалих, серед яких є діти. Інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюється.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію в Харківській області. Зафіксовано кілька "прильотів" ворожих БПЛА по території житлової забудови.

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 12 березня атакувала Чернігівщину. Внаслідок удару загинула 15-річна дівчинка, її батьки поранені.

Крім того, у середу, 11 березня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Микола Калашник

Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

На Україну летіло майже півтисячі цілей: Зеленський назвав головну мішень для РФ

На Україну летіло майже півтисячі цілей: Зеленський назвав головну мішень для РФ

10:21Україна
Майже 500 ракет і дронів летіли на Україну: скільки цілей вдалося збити

Майже 500 ракет і дронів летіли на Україну: скільки цілей вдалося збити

09:50Україна
Росія вдарила по пасажирському поїзду на Харківщині - що відомо

Росія вдарила по пасажирському поїзду на Харківщині - що відомо

09:31Україна
Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

Китайський гороскоп на сьогодні, 14 березня: Тиграм потрібна допомога, Зміям — вибачатися

Китайський гороскоп на сьогодні, 14 березня: Тиграм потрібна допомога, Зміям — вибачатися

Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

Гороскоп Таро на сьогодні, 14 березня: Тельцям — обирати мир, Ракам — складна карта

Гороскоп Таро на сьогодні, 14 березня: Тельцям — обирати мир, Ракам — складна карта

Алкоголь: Кейт Міддлтон зробила рідкісну заяву щодо своєї онкології

Алкоголь: Кейт Міддлтон зробила рідкісну заяву щодо своєї онкології

10:29

По два відра смородини з куща: як приготувати найкращу підгодівлю з трьох інгредієнтів

10:21

На Україну летіло майже півтисячі цілей: Зеленський назвав головну мішень для РФ

10:00

Іван Богдан — підприємець, співвласник компанії book.ua, екс-директор Yakaboo досьє

09:50

Майже 500 ракет і дронів летіли на Україну: скільки цілей вдалося збитиФото

09:31

Росія вдарила по пасажирському поїзду на Харківщині - що відомоФото

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
09:29

Погода в Одесі різко зміниться: антициклон Konrad принесе похолодання та дощі

08:56

Гороскоп Таро на завтра, 15 березня: Близнюки — суперзірки, Овнам — заспокоїтися

08:52

Гороскоп на завтра, 15 березня: Скорпіонам - непорозуміння, Овнам - успіх

08:42

Меган "промила мозок" Гаррі: королева різко висловилася на адресу "невістки"

08:22

Не боягузтво, а розрахунок: кого козаки не брали на війну

08:21

Басков остаточно втратив сина: що він сказав

08:10

"Крок уперед — пів кроку назад": Власюк розповів, як Кремль використає послаблення санкцій СШАПогляд

07:59

У Росії помер 28-річний популярний репер: причина смерті

07:28

У Києві екстрено відключили світло, графіки не діють: що відбувається

07:26

Масована атака РФ по Київщині: кількість постраждалих росте - що відомоФото

05:55

Овочі в погребі гниють через вогкість - простий засіб рятує погріб за дні

05:30

Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

05:14

Розсада чи насіння - які культури краще сіяти прямо в ґрунт

04:41

Справжня "екзотика" СРСР: який найдивніший продукт можна було купити у магазинах

04:17

Що насправді означає "ні пуху ні пера": таємний сенс, про який мало хто знає

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні собаки з цуценям за 45 с

03:33

Як пофарбувати спальню згідно з гороскопом: ідеальні кольори для кожного знака

03:05

Доба "розтягується": розкрито страшну правду про наукову аномалію

02:36

Як сказати "жизнь бьет ключом" українською - п'ять правильних варіантівВідео

01:37

Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

00:27

О котрій годині відключать світло 14 березня: що відомо про нові графіки

00:27

Трамп хоче знову торгувати з Росією, — Венс

13 березня, п'ятниця
23:48

Вісім прихованих причин, що приваблюють мишей навесні — як з ними боротися

22:52

"Нікуди тебе забрати": рідні покинули 73-річну жінку в прифронтовому містіВідео

22:27

США відправили на Близький Схід тисячі дронів з ШІ, розроблених в Україні

22:10

"Там Санта-Барбара": гучна заява Зеленського щодо тристоронніх переговорів

22:09

Шахеди вже летять, авіація піднята: обстріл України можливий уже цієї ночі

22:01

Кіт кричав і не міг врятуватись: у Києві розгорівся скандал

21:31

"Цей біль посилився": Ольга Сумська висловилася щодо конфлікту з сестрою

21:17

Росія готує Іскандери та Калібри: названо терміни масованого обстрілу України

20:37

5 несподіваних ідей з тюльпанами, які здивують сусідів і порадують васВідео

20:35

Як швидко та легко очистити фритюрницю від жиру: простий спосіб за 15 хвилин

20:30

Чи можна прибирати у свято 14 березня: суворі прикмети

20:14

Найбрудніша річ у домі: хитрий трюк, як швидко відмити одну річ на кухніВідео

19:49

"Вони мають за все платити": Трамп заявив, що США не потрібна допомога України

19:33

Антициклон визначатиме погоду на Львівщині: прогноз на 14 березня

19:33

"Оскар-2026" вже незабаром: де дивитися церемонію

19:10

Китайський гороскоп на сьогодні, 14 березня: Тиграм потрібна допомога, Зміям — вибачатися

19:10

Чому Путіну потрібна нескінченна війна: Ейдман назвав причинуПогляд

18:48

З дідусем: Мозгова поділилася зворушливим фото доньки

18:47

Ями на дорогах після зими: українців попередили про тривалий ремонт

18:45

Це вже не енергетика: Світан назвав головну мету РФ в Україні на весну 2026 рокуВідео

18:42

Без опадів і тепло: яка погода буде в Харкові на вихідних

18:14

Алкоголь: Кейт Міддлтон зробила рідкісну заяву щодо своєї онкології

18:08

"Його можуть застрелити": у Фіцо придумали безглузду причину, щоб не їхати до Києва

