Масована атака РФ по Київщині: кількість постраждалих росте - що відомо

У ніч на 14 березня Київ та область перебували під масованою комбінованою атакою Росії.

РФ завдала комбіновананого удару по Київщині

Головне:

РФ вночі завдала комбінованого удару по Київській області

Основний удар припав на критичну інфраструктуру,

Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених

У ніч на 14 березня країна-агресорка РФ вчергове завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема Київщина.

Як розповів голова Київської ОВА Микола Калашник, під ударом опинилися Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київщини. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення.

Оновлено. Станом на 08:20, кількість постраждалих збільшилася до 15 людей, загинули четверо осіб, повідомляє керівник ОВА.

"На жаль, кількість загиблих зросла до 4 людей. 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку

Згідно з даними моніторингових каналів, РФ застосувала до 70 ракет та понад 300 БПЛА. Попередньо, ворог поцілив:

4х крилатими Цирконами,

щонайменше 14х балістиками (Іскандер),

до 16х крилатими Калібрами,

до 25х крилатими Х-101,

також атакував Київщину ударними БпЛА.

Так виглядав приблизний маршрут ракет і дронів минулої ночі:

Маршрут ракет і дронів під час атаки 14 березня / Фото: t.me/war_monitor

Наслідки атаки на Київщині

Броварський район

Найбільших втрат зазнав Броварський район: загинули 3 людини, ще 8 осіб отримали ушкодження. Пошкоджено два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану та гаражний кооператив.

Наслідки атаки в Броварському районі / фото: t.me/Igor_Sapozhko

Вишгородський район

У Вишгородському районі загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано. Ворожі удари пошкодили багатоквартирний будинок, у складських приміщеннях виникла пожежа.

Обухівський район

Внаслідок обстрілу в Обухівському районі пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення.

Бучанський район

У Бучанському районі атака спричинила займання у приватному житловому будинку.

"На місцях працюють усі оперативні служби - рятувальники, медики, поліція. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки і допомогти людям", - написав Калашник.

Комбінована атака РФ 14 березня - що відомо

У ніч на 14 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку проти України. На Україну летіли дрони, балістика та крилаті ракети, пізніше з'явилось повідомлення про зліт МіГ-31К, носія "Кинжалів".

Серії потужних вибухів пролунали у Києві та області, а також низці українських міст та населених пунктів.

Крім того, під удар потрапили Запорізька та Сумська області. Там повідомлялось про постраждалих, серед яких є діти. Інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюється.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію в Харківській області. Зафіксовано кілька "прильотів" ворожих БПЛА по території житлової забудови.

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 12 березня атакувала Чернігівщину. Внаслідок удару загинула 15-річна дівчинка, її батьки поранені.

Крім того, у середу, 11 березня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

