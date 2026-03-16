Атака "Шахедів" на Харків і Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після стабілізації ситуації з безпекою.

Росія знову завдала удару дронами по Україні

Коротко:

Російська армія атакувала Харків і Запоріжжя

У Харкові — два "прильоти" дронів типу "Шахед"

У Запоріжжі понад 7500 абонентів залишилися без електрики

Російська окупаційна армія атакувала дронами Україну. Вибухи прогриміли в Харкові та Запоріжжі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два "прильоти" дрона типу "Шахед" у Київському районі міста о 03:07. За його словами, на місце виїхали відповідні служби.

Про загрозу ударних безпілотників у Запорізькій області голова ОВА Іван Федоров повідомив о 05:44.

О 06:04 Федоров повідомив про вибухи та закликав мешканців залишатися в безпечних місцях.

"Ворог атакував Запоріжжя. Сталася пожежа. В результаті удару знеструмлено понад 7500 абонентів", - написав голова ОВА.

За словами Федорова, енергетики почнуть відновлення, щойно дозволить ситуація з безпекою.

Федоров уточнив, що шість людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 88 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.

Як писав Главред, 13 березня Росія вночі атакувала Балаклію дронами. В результаті атаки пошкоджено три житлові будинки. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає.

У ніч на 14 березня країна-агресор РФ вкотре завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема, Київська область.

Під ударом опинилися Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київської області. В результаті ударів загинули три людини, ще щонайменше вісім отримали поранення.

Через атаку в Києві було запроваджено екстрене відключення світла.

15 березня російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, внаслідок чого загинув військовослужбовець.

Росія змінила тактику ударів Шахедами: думка експерта Російські окупаційні війська змінили тактику застосування ударних БПЛА типу Шахед для ударів по Україні. Ворог зосередив їхнє використання вздовж лінії фронту. Про це заявив радник міністра оборони України, експерт з систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов. За його словами, російські війська спостерігають, як українська сторона результативно знищує Шахеди різними засобами, і намагаються знайти спосіб протидіяти цьому. Бескрестнов зазначив, що поки росіяни шукають рішення, як зменшити втрати дронів в тилу, вони змінили тактику і почали застосовувати їх по лінії фронту на глибину від нуля до 20 кілометрів. "Великий відсоток цих Шахедів мають онлайн управління. Раніше такої активності Шахедів близько до фронтів ми не бачили", - сказав він.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

