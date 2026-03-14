Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужні удари ЗСУ: підірвано установку Іскандер, РЛС С-300 та значну кількість живої сили РФ

Олексій Тесля
14 березня 2026, 16:28
Збройні сили України завдали удару по району зосередження підрозділу окремої ракетної бригади РФ.
Завдано удару по російському комплексу С-300 / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Знищено пускову установку ОТРК "Іскандер" та РЛС С-300
  • Знищено радіолокаційну станцію "Небо-У"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження пускової установки ОТРК "Іскандер", радіолокаційних станцій "Небо-У" та С-300, а також командно-спостережного пункту противника на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали удару по району зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (що має на озброєнні ОТРК "Іскандер") у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму", — йдеться у повідомленні Генштабу.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

За інформацією відомства, українські військові завдали удару по засобах протиповітряної оборони противника. Зокрема, уражена радіолокаційна станція "Небо-У" в районі Гвардійського (ВОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ВОТ Донецької обл.).

Також було уражено низку об'єктів на ВОТ України.

/ Главред

"Також уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БПЛА в районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти в районах Графського та Керменчика (ВОТ Донецької обл.)", — повідомили військові.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Знімок екрана
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Удари по зосередженнях живої сили, артилерії та логістиці РФ

У ніч на 13 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російського агресора.

Зокрема, як зазначається, уражено район зосередження живої сили противника в районі Новомиколаївки (ВОТ Запорізької обл.), а також артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого (ВОТ Донецької обл.).

Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника в районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянська на ВОТ Донецької області.

Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника в районі Андріївки (ЗОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, додатково підтверджено знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки (ЗОТ Донецької обл.).

"Системне ураження районів зосередження живої сили, артилерії та об'єктів військової логістики противника істотно знижує його здатність до ведення бойових дій та забезпечення військ", — зазначають у Генштабі.

Знімок екрана
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада в Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" та ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії — Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ще одного героя забрала страшна війна": на війні загинув син генерала СБУ

16:44Україна
16:32Україна
16:28Україна
Популярне

Більше
Останні новини

17:31

16:44

16:32

16:28

16:27

16:17

16:16

16:12

16:09

15:46

15:19

15:13

14:57

14:55

14:27

14:08

13:49

13:46

13:25

13:25

13:07

12:53

12:49

12:38

12:35

12:23

12:14

12:04

11:57

11:52

11:46

10:54

10:29

10:21

10:00

09:50

09:31

09:29

08:56

08:52

08:42

08:22

08:21

08:10

07:59

07:28

07:26

05:55

05:30

05:14

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти