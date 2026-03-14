Потужні удари ЗСУ: підірвано установку Іскандер, РЛС С-300 та значну кількість живої сили РФ

Збройні сили України завдали удару по району зосередження підрозділу окремої ракетної бригади РФ.

Завдано удару по російському комплексу С-300

Головне:

Знищено пускову установку ОТРК "Іскандер" та РЛС С-300

Знищено радіолокаційну станцію "Небо-У"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження пускової установки ОТРК "Іскандер", радіолокаційних станцій "Небо-У" та С-300, а також командно-спостережного пункту противника на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали удару по району зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (що має на озброєнні ОТРК "Іскандер") у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму", — йдеться у повідомленні Генштабу.

За інформацією відомства, українські військові завдали удару по засобах протиповітряної оборони противника. Зокрема, уражена радіолокаційна станція "Небо-У" в районі Гвардійського (ВОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ВОТ Донецької обл.).

Також було уражено низку об'єктів на ВОТ України.

"Також уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БПЛА в районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти в районах Графського та Керменчика (ВОТ Донецької обл.)", — повідомили військові.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по зосередженнях живої сили, артилерії та логістиці РФ

У ніч на 13 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російського агресора.

Зокрема, як зазначається, уражено район зосередження живої сили противника в районі Новомиколаївки (ВОТ Запорізької обл.), а також артилерійську гармату на вогневій позиції поблизу Зеленого (ВОТ Донецької обл.).

Крім того, підтверджено ураження району зосередження живої сили противника в районі Шахтарська, а також складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Бердянська на ВОТ Донецької області.

Серед іншого уражено ремонтний підрозділ та склад матеріально-технічних засобів противника в районі Андріївки (ЗОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, додатково підтверджено знищення п’яти одиниць техніки противника в результаті ураження 11 березня складу боєприпасів у районі Широкої Балки (ЗОТ Донецької обл.).

"Системне ураження районів зосередження живої сили, артилерії та об'єктів військової логістики противника істотно знижує його здатність до ведення бойових дій та забезпечення військ", — зазначають у Генштабі.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

