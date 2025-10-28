Як можуть визначити кордони України після війни: важлива заява Амстердама

Майбутнє України - в ЄС, переконаний глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл.

Девід ван Віл оцінив імовірність завершення війни

Головне із заяв ван Віла:

Україну необхідно поставити в найсильнішу позицію перед переговорами

Тільки Україна має суверенне право визначати свої кордони

Необхідно зробити все можливе, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію "до, під час і після будь-якого перемир'я", заявив міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл.

Як наголосив він під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, поки що Росія продовжує свою агресію проти України, запускати ракети і дрони на українські міста та енергетичну інфраструктуру, не виявляючи серйозного інтересу до миру.

Глава зовнішньополітичного відомства Нідерландів заявив також про рішучу підтримку позиції президента США Дональда Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені.

"І ми підтримуємо вас у ваших зусиллях щодо досягнення миру і припинення цієї війни. У майбутніх мирних переговорах для Нідерландів одне абсолютно зрозуміло: тільки Україна має суверенне право визначати свої кордони і своє майбутнє", - зазначив він.

Очільник МЗС Нідерландів наголосив, що майбутнє України - в ЄС, відзначивши успіхи країни в складних обставинах упроваджувати реформи, необхідні для вступу до ЄС.

"Будьте впевнені, що ми будемо поруч із вами протягом усього цього процесу", - додав ван Віл.

Імовірність закінчення війни: прогноз експерта

Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначив, що і Росія, і Україна прагнуть зміцнити свої позиції перед можливими переговорами. За його словами, обидві сторони стримує поточна війна на виснаження, яка не вигідна жодній з них. Чаленко підкреслив, що рано чи пізно настане момент, коли вичерпання ресурсів не дасть змоги продовжувати активні бойові дії.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що війна в Україні почала рухатися до завершення. Президент подякує американському лідеру Дональду Трампу за його зусилля.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​

