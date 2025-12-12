УАФ застосувала рекордне покарання: Ротань отримав відчутний штраф і не тільки

Головний тренер "Полісся" отримав рекордний штраф і пропустить матчі через неспортивну поведінку.

Дисциплінарні санкції торкнулися і півзахисника Андрієвського через грубий фол / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcpolissya

Руслан Ротань дискваліфікований на 5 матчів і оштрафований на 200 тис. грн

Андрієвський пропустить два матчі, один із них – умовно

"Рух" переміг "Полісся" 1:0 у 15-му турі УПЛ

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань дискваліфікований на п’ять матчів через неспортивну поведінку під час поєдинку 15-го туру УПЛ проти "Руху", з яких два – умовно, із випробувальним терміном на один рік, повідомляє Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Крім того, Ротань має сплатити штраф у розмірі 200 тисяч гривень, що стало рекордним фінансовим покаранням для тренера в історії УПЛ.

Інцидент у матчі

Матч, який відбувся 7 грудня, для тренера "Полісся" завершився червоною карткою. Ротань бурхливо відреагував на вилучення півзахисника своєї команди Олександра Андрієвського на 11-й хвилині, дозволивши собі непристойні та образливі висловлювання на адресу арбітра.

Покарання для Андрієвського

Сам Андрієвський отримав дискваліфікацію на два матчі, з яких один – умовно, з випробувальним терміном на один рік, за серйозне порушення правил гри.

Поєдинок "Рух" – "Полісся" завершився з рахунком 1:0 на користь львівського клубу.

Після першого кола житомирське "Полісся" з 27 очками посідає третє місце в УПЛ, відстаючи на 5 пунктів від лідерів чемпіонату – ЛНЗ та "Шахтаря".

Про персону: Руслан Ротань Руслан Петрович Ротань — видатний український футболіст і тренер, народжений 29 жовтня 1981 року в Полтаві.​ Він провів блискучу кар'єру гравця за "Дніпро", київське "Динамо" та збірну України (100 матчів, 8 голів), здобувши бронзу молодіжного Євро-2023 як тренер U-21 і досягши фіналу Ліги Європи 2015 року.​ З травня 2025 року Ротань очолює ФК "Полісся" Житомир.

