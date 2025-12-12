УАФ застосувала рекордне покарання: Ротань отримав відчутний штраф і не тільки

Коротко:
- Руслан Ротань дискваліфікований на 5 матчів і оштрафований на 200 тис. грн
- Андрієвський пропустить два матчі, один із них – умовно
- "Рух" переміг "Полісся" 1:0 у 15-му турі УПЛ
Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань дискваліфікований на п’ять матчів через неспортивну поведінку під час поєдинку 15-го туру УПЛ проти "Руху", з яких два – умовно, із випробувальним терміном на один рік, повідомляє Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.
Крім того, Ротань має сплатити штраф у розмірі 200 тисяч гривень, що стало рекордним фінансовим покаранням для тренера в історії УПЛ.
Інцидент у матчі
Матч, який відбувся 7 грудня, для тренера "Полісся" завершився червоною карткою. Ротань бурхливо відреагував на вилучення півзахисника своєї команди Олександра Андрієвського на 11-й хвилині, дозволивши собі непристойні та образливі висловлювання на адресу арбітра.
Покарання для Андрієвського
Сам Андрієвський отримав дискваліфікацію на два матчі, з яких один – умовно, з випробувальним терміном на один рік, за серйозне порушення правил гри.
Поєдинок "Рух" – "Полісся" завершився з рахунком 1:0 на користь львівського клубу.
Після першого кола житомирське "Полісся" з 27 очками посідає третє місце в УПЛ, відстаючи на 5 пунктів від лідерів чемпіонату – ЛНЗ та "Шахтаря".
Спорт - останні новини по темі
Як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні в Центрі виконавського мистецтва імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу.
Крім того, Міжнародний олімпійський комітет дозволив юним спортсменам із Росії та Білорусі виступати під національними прапорами, рекомендації діятимуть і на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі.
Нагадаємо, що колишній футболіст "Динамо" та експерт Віктор Леоненко висловився щодо ситуації в клубі та можливого наступника Шовковського. За його словами, новий наставник повинен бути досвідченим українцем, адже через війну не кожен іноземець погодиться працювати в Україні.
Читайте також:
- Федерація відреагувала різко: що загрожує Лискун після переходу до Росії
- Хто може очолити "Динамо": експерт назвав ідеального кандидата на посаду тренера
- Кінець бойкоту: які види спорту дозволять атлетам РФ виступати під своїм прапором
Про персону: Руслан Ротань
Руслан Петрович Ротань — видатний український футболіст і тренер, народжений 29 жовтня 1981 року в Полтаві.
Він провів блискучу кар'єру гравця за "Дніпро", київське "Динамо" та збірну України (100 матчів, 8 голів), здобувши бронзу молодіжного Євро-2023 як тренер U-21 і досягши фіналу Ліги Європи 2015 року.
З травня 2025 року Ротань очолює ФК "Полісся" Житомир.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред