Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

Сергій Кущ
12 грудня 2025, 22:38
Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".
Успішна операція наших військ: залишки росіян у Куп'янську оточені / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

  • Які успіхи ЗСУ на Куп'янському фронті
  • Які населені пункти вдалося звільнити

Сили оборони звільнили Кіндрашівку, Радьківку і кілька кварталів на півночі Куп'янська, що дало змогу значно стабілізувати обстановку на Куп'янському напрямку і перекрити шляхи постачання російських військ

Командування корпусу Національної гвардії України "Хартія" повідомляє, що підрозділи НГУ "Хартія" звільнили Кіндрашівку, Радьківку та кілька кварталів на півночі Куп'янська, відрізавши ворога від важливих шляхів постачання та зміцнивши контроль над територією. Ці дії стали важливим етапом стабілізації ситуації на Куп'янському напрямку.

відео дня

Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія", сформоване за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського після загострення ситуації в регіоні у вересні цього року.

"Наші підрозділи прорвалися до річки Оскіл і перекрили маршрути постачання ворога до Куп'янська", - йдеться в повідомленні.

Крім того, військові повідомили, що з 22 вересня по 12 грудня українські сили:

  • знищили 1027 російських військових,
  • 291 поранили,
  • 13 взяли в полон.

Водночас ворожі спроби прорвати оборону міста були відбиті, а Куп'янськ наразі перебуває під вогневим контролем Сил оборони.

"Куп'янськ перебуває під вогневим контролем Сил оборони, а всі спроби ворога прорвати оборону зазнають невдачі", - повідомили в НГУ.

Бої на південь від міста тривають, проте ситуація на Куп'янському напрямку залишається стабільною, з поступовим просуванням українських військ.

Куп
Куп"янськ / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з інформацією військових, місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України, незважаючи на заяви росіян.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом. Він додав, що російські війська продовжують здійснювати окремі наступальні дії, однак жодна з них не мала успіху.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Михайло Жирохов попередив, що відхід Сил оборони на інші позиції за Покровськом і Мирноградом Донецької області є питанням часу.

Що відомо про НГУ "Хартія"?

13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) - військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення 2022 року в Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований у 13-ту бригаду НГУ. У 2024 році бригада воювала в районах Очеретине, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

Зеленський приїхав у Куп'янськ після успішної операції Сил оборони: деталі

