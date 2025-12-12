Познайомився з рідним братом Ескобара: Дмитро Комаров розповів про важливу зйомку

Команді проєкту також вдалося знайти особистого фотографа Пабло Ескобара, який показав архіви з приватних вечірок та інших закритих подій.

Дмитро Комаров мав знімати брата Ескобара/ колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров поділився про те, що готував неймовірний випуск про найвідомішого наркобарона світу Пабло Ескобара.

Як пише 1+1, наприкінці зими 2022 року команда Комарова працювала в Колумбії. Найважливішою подією мало стати інтерв'ю з рідним братом Пабло Ескобара - Роберто. Саме він мав стати героєм випуску про спадщину найвідомішого наркобарона світу та про те, чим живе Медельїн сьогодні.

Дмитро Комаров Вихід / Пресслужба

"Ми повернулися з Колумбії в Україну в середині лютого 2022 року, залишивши речі в Колумбії. За планом у нас на початку березня було продовження зйомок. Ми поверталися в Україну всього на два тижні, тому залишили там усі речі, зокрема техніку. Летіли тільки з ручною поклажею", - згадує Комаров.

Комаров додає, що йому вдалося навіть познайомитися з братом лідера злочинної імперії - Роберто. "У Колумбії я познайомився з рідним братом Пабло Ескобара, Роберто. Пабло всі знають - це найвпливовіший наркобарон у світі, а Роберто Ескабар був його найближчою людиною не тільки за кров'ю, а й за діяльністю. Більшу частину життя він провів у в'язниці, і зараз у нього пошкоджене обличчя, адже до в'язниці йому надіслали лист, у якому була вибухівка. Він вибухнув у його руках. Він мав про це розповідати глядачам "Світу навиворіт" і 1+1 в ексклюзивному інтерв'ю, яке не відбулося з відомих причин, тому що в ті дні я вже знімав повномасштабне вторгнення", - каже Комаров.

Дмитро Комаров знімав війну в Україні / Фото ТСН

Команді проєкту також вдалося знайти особистого фотографа Пабло Ескобара, який показав архіви з приватних вечірок та інших закритих подій. Ці матеріали мали стати основою для унікального випуску.

Коли почалася повномасштабна війна, команда Світу навиворіт миттєво змінила плани. Зйомок у Латинській Америці вони почали документувати вторгнення Росії. Але всі їхні камери та обладнання залишилися в Колумбії - а в перші дні березня 2022 року знайти техніку в Україні було майже неможливо.

"Замість зйомок Ескабара ми знімали війну в Україні, але на початку березня неможливо було знайти техніку - ні в оренду, ні купити. А наша була в Колумбії. Перші військові зйомки ми робили позиковою технікою, і це була проблема. І водночас я паралельно організовував спосіб передати в Україну з Колумбії нашу техніку. Поштою, на жаль, не можна було передати, тому наш гід зі своїм сином узяв квитки і прилетів до Варшави, і потім машину техніку привезли до Києва", - розповів Комаров.

Про персону: Дмитро Комаров Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

