Дитяче Євробачення-2025: де дивитися українцям і як голосувати

Уже за кілька годин можна буде проголосувати за свого фаворита.

Дитяче Євробачення-2025 - коли почнеться трансляція / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ви дізнаєтеся:

Де дивитися Дитяче Євробачення-2025

Як голосувати за учасників

Завтра, 13 грудня, о 18.00 розпочнеться трансляція фіналу Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2025, який відбудеться в Тбілісі в Gymnastic Hall of Olympic City.

Як повідомляє Суспільне, представницею України стала 10-річна Нерсесян Софія з Києва.

Дівчинка виступить під номером 6 із піснею "Мотанка", автором якої стала Світлана Тарабарова.

Де дивитися Дитяче Євробачення-2025

На сайті Суспільне Культура о 18.00 розпочнеться трансляція конкурсу, коментуватиме його Тимур Мірошниченко. Окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.

Виконувати пісні жестовою мовою будуть: Анфіса Худашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик.

Де дивитися Дитяче Євробачення-2025 / фото: junior.eurovision.ua/

Як голосувати за Україну на Дитячому Євробаченні-2025

На цьому конкурсі можна голосувати за представника своєї країни, перше вікно відкриється сьогодні, 12 грудня, о 22.00, а закриється в суботу, 13 грудня о 17.59 за київським часом.

Голосувати можна онлайн через сайт JESC.TV.

Після виконання пісень усіх країн-учасниць Євробачення відкриється друге вікно для голосування.

Як голосувати за учасників Дитячого Євробачення-2025 / фото: junior.eurovision.ua/

Порядок виступу учасників

Мальта: Еліза Долг - "I Believe"

Азербайджан: Ягмур - "Miau miau"

Хорватія: Марино Вргоч - Snovi

Сан-Марино: Martina Crv - "Beyond the Stars"

Вірменія: Альберт Арменякан - "Brave Heart"

Україна: Софія Нерсесян - "Мотанка"

Ірландія: Лотті О'Дрісколл - "Rúin"

Нідерланди: Медов - "Freeze"

Польща: Маріанна Клосс - "Brightest Light"

Північна Македонія: Нела Манческа - "Miracle"

Чорногорія: Ася Джогович - "I tužna i srećna priča"

Італія: Леонардо Джованнанджелі - "Rockstar"

Португалія: Інеш Гонсалвеш - "Para onde vai o amor?"

Іспанія: Гонсало Пінільос - "Érase una vez (Once Upon a Time)"

Грузія: Аніта Абгаріані - "Shine Like a Star"

Кіпр: Рафаелла Пантеле і Христос Георгіу - "Away"

Франція: Лу Делез - "Ce monde"

Албанія: Кроні Пула - "Fruta perime"

Дивіться відео виступу Софії Нерсесян:

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

