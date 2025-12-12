Дитяче Євробачення-2025: де дивитися українцям і як голосувати

Ви дізнаєтеся:
- Де дивитися Дитяче Євробачення-2025
- Як голосувати за учасників
Завтра, 13 грудня, о 18.00 розпочнеться трансляція фіналу Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2025, який відбудеться в Тбілісі в Gymnastic Hall of Olympic City.
Як повідомляє Суспільне, представницею України стала 10-річна Нерсесян Софія з Києва.
Дівчинка виступить під номером 6 із піснею "Мотанка", автором якої стала Світлана Тарабарова.
Де дивитися Дитяче Євробачення-2025
На сайті Суспільне Культура о 18.00 розпочнеться трансляція конкурсу, коментуватиме його Тимур Мірошниченко. Окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення.
Виконувати пісні жестовою мовою будуть: Анфіса Худашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик.
Як голосувати за Україну на Дитячому Євробаченні-2025
На цьому конкурсі можна голосувати за представника своєї країни, перше вікно відкриється сьогодні, 12 грудня, о 22.00, а закриється в суботу, 13 грудня о 17.59 за київським часом.
Голосувати можна онлайн через сайт JESC.TV.
Після виконання пісень усіх країн-учасниць Євробачення відкриється друге вікно для голосування.
Порядок виступу учасників
- Мальта: Еліза Долг - "I Believe"
- Азербайджан: Ягмур - "Miau miau"
- Хорватія: Марино Вргоч - Snovi
- Сан-Марино: Martina Crv - "Beyond the Stars"
- Вірменія: Альберт Арменякан - "Brave Heart"
- Україна: Софія Нерсесян - "Мотанка"
- Ірландія: Лотті О'Дрісколл - "Rúin"
- Нідерланди: Медов - "Freeze"
- Польща: Маріанна Клосс - "Brightest Light"
- Північна Македонія: Нела Манческа - "Miracle"
- Чорногорія: Ася Джогович - "I tužna i srećna priča"
- Італія: Леонардо Джованнанджелі - "Rockstar"
- Португалія: Інеш Гонсалвеш - "Para onde vai o amor?"
- Іспанія: Гонсало Пінільос - "Érase una vez (Once Upon a Time)"
- Грузія: Аніта Абгаріані - "Shine Like a Star"
- Кіпр: Рафаелла Пантеле і Христос Георгіу - "Away"
- Франція: Лу Делез - "Ce monde"
- Албанія: Кроні Пула - "Fruta perime"
Дивіться відео виступу Софії Нерсесян:
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, український відомий актор, спортсмен і командир військового взводу Іван Кононенко загинув на фронті в 42 роки. Майже рік знаменитість вважали зниклим безвісти. Сумну новину повідомила сестра Івана і зазначила, що він загинув на Курському напрямку.
А також співак Олег Винник, який втік жити до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, поділився фотографіями зі старту нового туру. На своїй сторінці в соцмережах утікач опублікував серію знімків зі своєю дружиною Таюне, яка також мешкає за кордоном і дуже змінилася зовні.
Вас може зацікавити:
- Зовсім несподівано: кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"
- "Огидно й абсурдно": розкрилася правда про Повалій і Лорак
- "Це діра": Марія Яремчук вийшла на зв'язок і повідомила про страшне горе
Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред