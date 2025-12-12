РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Замість малих штурмових груп росіяни іноді використовують колони з однієї-двох одиниць бронетехніки та вантажівок.

https://glavred.net/ukraine/rf-poshla-na-proryv-s-tankami-i-pehotoy-v-vsu-nazvali-opasnoe-napravlenie-10723601.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 31 ОМБр, МО РФ, 37 ОМБрМП

Головне:

Українським підрозділам складно вибивати розосереджені ворожі групи

Замість малих штурмових груп росіяни іноді використовують колони з однієї-двох одиниць бронетехніки

Російські війська на південному напрямку почали активно застосовувати тактику бронетанкових проривів у супроводі великої кількості піхоти.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, через це українським підрозділам складніше вибивати розосереджені ворожі групи з населених пунктів.

відео дня

Що відомо про нову тактику РФ

За його словами, замість малих штурмових груп росіяни іноді використовують колони з однієї-двох одиниць бронетехніки та вантажівок, заповнених 25-30 піхотинцями. Вони намагаються прорватися в населений пункт і розосередитися в будівлях, свідомо жертвуючи технікою заради просування живої сили.

Волошин додав, що спробу такої атаки окупанти здійснили і сьогодні біля Вербового: два танки, дві бойові машини та кілька вантажівок намагалися зайти в населений пункт, але українські сили знищили техніку. Частина піхоти все ж розосередилася, тому тривають зачистки.

Речник наголосив, що ліквідація таких груп є складним завданням, адже противник ховається в місцевій забудові та веде вогонь з укриттів.

Бої на півдні: дані УДА

Запорізький напрямок поступово перетворюється на одну з найскладніших і найдинамічніших ділянок бойових дій, за масштабом зіткнень наближаючись до ситуації в районі Покровська. Російські сили посилили штурмові дії, прагнучи обійти українські підрозділи з боків і зайняти вигідні позиції для подальшого просування. Про це розповів представник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред