"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

Юрій Берендій
11 вересня 2025, 19:12
Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прогнозує, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки.
Про що сказала Каллас:

  • Війна Росії проти України може тривати ще 2 роки
  • Росія після атаки на Польщу відчула впевненість
  • Бойові дії зайшли в глухий кут

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. Про це повідомляє El Pais, передає УНН.

За її оцінкою, війна Росії проти України триватиме ще "щонайменше два роки".

"Опитані джерела прогнозують, що війна затягуватиметься доти, доки не зміниться керівництво обох сторін", - пише El Pais.

Каллас зазначила, що після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Москва почуває себе впевненіше.

"У кулуарах Страсбурга зазначають, що війна зайшла в глухий кут, а росія відчуває себе впевненіше, що підтвердив і напад на Польщу", – наголосила представниця ЄС.

Дипломатка також відзначила ширший контекст. За її словами, суперництво США та Китаю за глобальне лідерство безпосередньо впливає на європейську позицію. Незважаючи на невдалі торговельні переговори зі США та різні підходи окремих членів ЄС до співпраці з Пекіном, вона підкреслила, що Євросоюз не має консенсусу для відмови від атлантичного курсу та зближення з Китаєм.

Таким чином, європейська дипломатія продовжує діяти через компроміси, прикриваючи ними фактичну захисну стратегію у складнішому геополітичному середовищі.

Водночас, за оцінкою El País, Європа поки не має достатньої політичної ваги для самостійної ролі у глобальному балансі сил.

Що може змусити Путіна закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, завершення війни найближчим часом очікувати не варто, оскільки російський диктатор Володимир Путін до цього не готовий. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він наголосив, що ключовою умовою для початку справжніх мирних переговорів є стабілізація фронту.

Також, за його словами, важливим чинником виступає активність Дональда Трампа. Фесенко зазначив, що як би до нього не ставилися, саме він є рушійною силою переговорного процесу, і без його участі навряд чи були б активні перемовини.

"Не так важливо, чому – чи то через Нобелівську премію миру, чи то через те, що хоче потрапити до раю, але нехай він штовхає мирні переговори вперед, в тому числі чинячи якийсь вплив на Путіна", - наголосив він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні діє багаторівнева система протиповітряної оборони, яка допомагає збивати ворожі БпЛА. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Водночас у серпні 2025 року українські безпілотники знищили понад 60 тисяч цілей. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, основна частка втрат ворога припала на дрони-камікадзе та ударні бомбери.

Крім того, спецпризначенці ГУР завдали удару по кораблю Чорноморського флоту РФ біля Новоросійська. Його вартість оцінюється приблизно у 60 мільйонів доларів, і загалом у Росії залишилося лише чотири такі судна.

Про джерело: El País

El País — найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом з "El Mundo" та "ABC"). Газетою El País, офіс якої розташований у Мадриді, володіє іспанський медіаконгломерат PRISA. Газету засновано 4 травня 1976 року. Головний редактор — Хав'єр Морено, пише Вікіпедія.

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

