'РФ набралась сміливості': в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прогнозує, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки.

Про що сказала Каллас:

Війна Росії проти України може тривати ще 2 роки

Росія після атаки на Польщу відчула впевненість

Бойові дії зайшли в глухий кут

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. Про це повідомляє El Pais, передає УНН.

За її оцінкою, війна Росії проти України триватиме ще "щонайменше два роки".

"Опитані джерела прогнозують, що війна затягуватиметься доти, доки не зміниться керівництво обох сторін", - пише El Pais.

Каллас зазначила, що після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Москва почуває себе впевненіше.

"У кулуарах Страсбурга зазначають, що війна зайшла в глухий кут, а росія відчуває себе впевненіше, що підтвердив і напад на Польщу", – наголосила представниця ЄС.

Дипломатка також відзначила ширший контекст. За її словами, суперництво США та Китаю за глобальне лідерство безпосередньо впливає на європейську позицію. Незважаючи на невдалі торговельні переговори зі США та різні підходи окремих членів ЄС до співпраці з Пекіном, вона підкреслила, що Євросоюз не має консенсусу для відмови від атлантичного курсу та зближення з Китаєм.

Таким чином, європейська дипломатія продовжує діяти через компроміси, прикриваючи ними фактичну захисну стратегію у складнішому геополітичному середовищі.

Водночас, за оцінкою El País, Європа поки не має достатньої політичної ваги для самостійної ролі у глобальному балансі сил.

Що може змусити Путіна закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, завершення війни найближчим часом очікувати не варто, оскільки російський диктатор Володимир Путін до цього не готовий. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він наголосив, що ключовою умовою для початку справжніх мирних переговорів є стабілізація фронту.

Також, за його словами, важливим чинником виступає активність Дональда Трампа. Фесенко зазначив, що як би до нього не ставилися, саме він є рушійною силою переговорного процесу, і без його участі навряд чи були б активні перемовини.

"Не так важливо, чому – чи то через Нобелівську премію миру, чи то через те, що хоче потрапити до раю, але нехай він штовхає мирні переговори вперед, в тому числі чинячи якийсь вплив на Путіна", - наголосив він.

