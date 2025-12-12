"Так робити не треба": який сюрприз українські спецслужби готують росіянам

Засобів ураження у нас достатньо для виконання завдань і проведення запланованих операцій.

Який сюрприз українські спецслужби готують росіянам / Колаж: Главред, фото: скрін із DeepState, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Україна не має наміру терпіти тіньовий флот РФ

Як діятимуть ЗСУ

Найближчим часом можуть посилиться удари ЗСУ по тіньовому флоту РФ, оскільки мають у своєму розпорядженні необхідні засоби.

З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Він нагадав, що українське політичне керівництво заявляло про відкриття обмеженого експорту певних видів озброєння, серед яких є і морські дрони.

"Це свідчить, що потреби наших спецслужб у таких дронах повністю закриті. Засобів ураження у нас достатньо для виконання завдань і проведення запланованих операцій. Тому операції проти тіньового флоту в Чорному морі, вочевидь, триватимуть. Хоча, можливо, ці удари були лише сигналом - нагадуванням про те, що так робити не треба", - поділився експерт.

Ліквідація "тіньового флоту" РФ - останні новини

У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby вразили нафтовий танкер Dashan, що входить до тіньового флоту РФ. Унаслідок атаки в Чорному морі судно виведено з ладу.

Нагадаємо, 27 червня на танкері Vilamoura з "тіньового флоту" РФ стався вибух у моторному відділенні під час переходу з лівійського порту Ез-Зувайтіна. Судно, завантажене понад 1 млн барелів нафти, перебувало під прапором Маршаллових островів.

Також неподалік від Босфору на танкері Kairos із тіньового флоту РФ стався вибух і пожежа. 25 членів екіпажу евакуювали.

Як повідомляв Главред, Україна раніше ввела санкції проти "тіньового флоту" Росії. Вони торкнулися компаній, що перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерів.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне та морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

