"Так робити не треба": який сюрприз українські спецслужби готують росіянам

- Україна не має наміру терпіти тіньовий флот РФ
- Як діятимуть ЗСУ
Найближчим часом можуть посилиться удари ЗСУ по тіньовому флоту РФ, оскільки мають у своєму розпорядженні необхідні засоби.
З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.
Він нагадав, що українське політичне керівництво заявляло про відкриття обмеженого експорту певних видів озброєння, серед яких є і морські дрони.
"Це свідчить, що потреби наших спецслужб у таких дронах повністю закриті. Засобів ураження у нас достатньо для виконання завдань і проведення запланованих операцій. Тому операції проти тіньового флоту в Чорному морі, вочевидь, триватимуть. Хоча, можливо, ці удари були лише сигналом - нагадуванням про те, що так робити не треба", - поділився експерт.
Ліквідація "тіньового флоту" РФ - останні новини
У середу, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby вразили нафтовий танкер Dashan, що входить до тіньового флоту РФ. Унаслідок атаки в Чорному морі судно виведено з ладу.
Нагадаємо, 27 червня на танкері Vilamoura з "тіньового флоту" РФ стався вибух у моторному відділенні під час переходу з лівійського порту Ез-Зувайтіна. Судно, завантажене понад 1 млн барелів нафти, перебувало під прапором Маршаллових островів.
Також неподалік від Босфору на танкері Kairos із тіньового флоту РФ стався вибух і пожежа. 25 членів екіпажу евакуювали.
Як повідомляв Главред, Україна раніше ввела санкції проти "тіньового флоту" Росії. Вони торкнулися компаній, що перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерів.
Про персону: Павло Лакійчук
Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".
Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.
Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".
Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне та морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
