Не лише Крим і Донбас: які ще ключові пункти мирного плану Кремль відкинув

Лавров заявляє, що миротворці в Україні можуть стати законною військовою ціллю для Росії.

https://glavred.net/world/ne-tolko-krym-i-donbass-kakie-eshche-klyuchevye-punkty-mirnogo-plana-kreml-otverg-10723571.html Посилання скопійоване

Лавров відкидає ключові пункти мирного плану США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот, Білий дім

Коротко:

Лавров відкинув 7 ключових пунктів мирного плану США

Росія наполягає на контролі над Кримом, Донбасом, Запоріжжям і Херсоном

Вимоги Кремля суперечать пунктам про замороження лінії зіткнення та ЗАЕС

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Кремль не погоджується з низкою положень мирного плану США для України та Росії, який містить 28 пунктів, і фактично вимагає капітуляції нашої держави. Проаналізувавши виступ Лаврова, Інститут вивчення війни зазначив, що російська сторона відхилила щонайменше сім ключових пунктів пропозицій США, передає 24 Канал.

Відкинуті положення мирного плану

Лавров не погодився з ідеями обміну територіями за лінією зіткнення та надання Україні надійних гарантій безпеки. Серед відкинутих положень:

відео дня

замороження поточної лінії зіткнення в Запорізькій і Херсонській областях;

відновлення роботи Запорізької АЕС під контролем МАГАТЕ, а не Росії;

припинення подальшого розширення НАТО без вимоги повернення альянсу до кордонів 1997 року;

розміщення європейських винищувачів у Польщі;

надання гарантій безпеки Україні;

підтвердження її суверенітету;

прийняття регламентів ЄС щодо захисту релігійних меншин.

"Конституція Росії визнає незаконно анексовані Крим та Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області невід'ємними та рівноправними суб'єктами Росії. Тож ніхто не може віддати ці території", – заявив Лавров.

Протиріччя з оригінальним планом США

Він також наголосив, що на саміті в Алясці 15 серпня Росія та США нібито досягли порозуміння на основі пропозицій Володимира Путіна від 14 червня 2024 року, які передбачали повне виведення українських військ із неокупованих частин Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей.

За даними Інституту вивчення війни, такі вимоги суперечать 19 і 21 пунктам мирного плану США, де передбачалося замороження лінії зіткнення та відновлення роботи ЗАЕС під контролем МАГАТЕ.

Ставлення до гарантій безпеки та нейтрального статусу України

Лавров також відхилив пункти, що стосуються гарантій безпеки для України, заявивши, що Росія вважатиме будь-яких "миротворців" на її території "законними військовими цілями", і водночас вимагав гарантій безпеки для самої Росії.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Не прийнятою залишилася й пропозиція про нейтральний і без'ядерний статус України.

"Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не готовий прийняти початковий план США, а натомість вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього", – підсумували в Інституті вивчення війни.

Яка тактика РФ у переговорах зі США - думка експерта

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, що Кремль відходить від традиційної стратегії тиску страхом на американську адміністрацію. Наразі Росія робить ставку на економічні мотиви та залучення США через фінансові "вигоди".

За словами Жовтенка, Москва пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на суму близько 100 мільярдів доларів і отримувати прибутки від корисних копалин. "Логіка Кремля така: ми не обов’язково ведемо переговори — можемо продовжувати війну, а можемо, як хоче Трамп, заробляти разом. І для нас обидва варіанти прийнятні", — зазначив експерт.

Жовтенко також підкреслив, що російська пропаганда створює уявлення, ніби США повинні переконати Москву обрати бізнес замість війни. Це, на думку Кремля, додатково тисне на Вашингтон і особисто на президента США, змушуючи приймати компромісні рішення під економічним впливом.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Крім того, міністра армії США Дена Дрісколла усунули від переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Зазначається, що Дрісколл нібито перевищив свої повноваження. Про це повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, що постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом та Москвою є неможливою.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред