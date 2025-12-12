Це не ШІ: який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень

Ви дізнаєтеся:
- Як живеться дівчині з такою зовнішністю
- Вона вже обзавелася сім'єю
Мешканка Майорки Вена Вюрстель, відома своїми екстремальними косметичними змінами, знову опинилася в центрі масштабного інтернет-цькування.
Цього разу приводом стала не тільки її зовнішність, а й те, що вона нещодавно стала матір'ю, пише The Sun.
За словами Вени, вона витратила близько 50 тисяч доларів (понад 2 млн грн) виключно на збільшення губ - і запевняє, що саме вони є "найбільшими у світі". Загалом на пластичні операції вона вклала близько 160 тисяч доларів (приблизно 6,7 млн грн), визнаючи, що в її тілі "більше пластику, ніж жиру".
Хейт посилився після народження дитини
Після того як Відень та її партнерка Джессі стали батьками, критика в соцмережах посилилася. Користувачі атакують жінку, називаючи її "матір'ю монстра Франкенштейна" і ставлячи під сумнів її здатність виховувати дитину.
"Недоброзичливці зляться через те, що ми тепер батьки", - каже Вена.
За її словами, найбільше хейтери стурбовані майбутнім малюка - припускаючи, що через зовнішність матері на нього можуть чекати глузування. Однак сама блогерка впевнена: зовнішність не має стосунку до любові, турботи та батьківських якостей.
"Ін'єкції - мій вибір, але це не робить мене поганим батьком"
Вена почала робити косметичні процедури у 18 років і не збирається відмовлятися від них. Заради ін'єкцій жінка регулярно літає з Майорки до Франкфурта, відвідуючи клініки раз на тиждень або раз на місяць.
Попри нападки, вона запевняє, що щаслива і що її сім'я не потребує чужого схвалення.
"Люди в інтернеті бачать тільки зовнішність. Вони не знають, які ми батьки", - підкреслила Відень.
Історія Відня знову порушує питання про межі особистого вибору, суспільні очікування та цькування в мережі - особливо коли вона стосується материнства.
Дивіться відео про те, як живе Відень Вюрстель:
Про джерело: The Sun
The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.
