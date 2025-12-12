Це не ШІ: який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень

Вона витратила близько 50 тисяч доларів (понад 2 млн грн) виключно на збільшення губ.

Який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень / Фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

Як живеться дівчині з такою зовнішністю

Вона вже обзавелася сім'єю

Мешканка Майорки Вена Вюрстель, відома своїми екстремальними косметичними змінами, знову опинилася в центрі масштабного інтернет-цькування.

Цього разу приводом стала не тільки її зовнішність, а й те, що вона нещодавно стала матір'ю, пише The Sun.

За словами Вени, вона витратила близько 50 тисяч доларів (понад 2 млн грн) виключно на збільшення губ - і запевняє, що саме вони є "найбільшими у світі". Загалом на пластичні операції вона вклала близько 160 тисяч доларів (приблизно 6,7 млн грн), визнаючи, що в її тілі "більше пластику, ніж жиру".

Хейт посилився після народження дитини

Після того як Відень та її партнерка Джессі стали батьками, критика в соцмережах посилилася. Користувачі атакують жінку, називаючи її "матір'ю монстра Франкенштейна" і ставлячи під сумнів її здатність виховувати дитину.

"Недоброзичливці зляться через те, що ми тепер батьки", - каже Вена.

За її словами, найбільше хейтери стурбовані майбутнім малюка - припускаючи, що через зовнішність матері на нього можуть чекати глузування. Однак сама блогерка впевнена: зовнішність не має стосунку до любові, турботи та батьківських якостей.

"Ін'єкції - мій вибір, але це не робить мене поганим батьком"

Вена почала робити косметичні процедури у 18 років і не збирається відмовлятися від них. Заради ін'єкцій жінка регулярно літає з Майорки до Франкфурта, відвідуючи клініки раз на тиждень або раз на місяць.

Попри нападки, вона запевняє, що щаслива і що її сім'я не потребує чужого схвалення.

Відень зі своєю обраницею / Фото: скріншот

"Люди в інтернеті бачать тільки зовнішність. Вони не знають, які ми батьки", - підкреслила Відень.

Історія Відня знову порушує питання про межі особистого вибору, суспільні очікування та цькування в мережі - особливо коли вона стосується материнства.

Дивіться відео про те, як живе Відень Вюрстель:

