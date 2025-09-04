"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Має йтися про перемир'я з реальними гарантіями безпеки для України, каже Олег Апостол.

У ЗСУ дали прогноз закінчення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, міноборони РФ

Головне із заяв Апостола:

Україна не може дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія

Перемога для України - це зберегти народ, державу і вийти на дипломатичне рішення

Командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України Олег Апостол заявив, що Україна не може дозволити собі втрати у війні в масштабах, які можна порівняти з російськими.

"Щодо перемоги - я реаліст. Ми не можемо дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія. Для нас перемога - це зберегти народ, державу і вийти на дипломатичне рішення на наших умовах. Це буде перемир'я, але на українських умовах", - розповів він в інтерв'ю агентству Укрінформ.

Український воєначальник пояснив, що йдеться про перемир'я з реальними гарантіями безпеки - саме цього прагне президент України.

Він додав, що військові дії прискорюють процес відокремлення України від Росії і зміцнюють національну самосвідомість. За його словами, важливо не забувати уроків минулого, щоб не повторювати колишніх помилок.

Зокрема, Апостол нагадав, що досвід 2014 року став фундаментом для більш ефективної оборони у 2022-му, дозволивши Збройним силам України зустріти вторгнення набагато краще підготовленими.

"Ініціатива командирів, нестандартні рішення - усе це дало нам те, що ми зараз маємо. У майбутньому армія має бути ще більш технологічною, сучасною, спиратися на інженерію, дрони, критичне мислення. І ми однозначно маємо зробити висновки з тих проблемних питань, які ми не врахували", - підсумував він.

Імовірність завершення війни - думка експерта

На думку політолога і голови правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимира Фесенка, завершення війни в найближчій перспективі очікувати не доводиться - головним чином тому, що президент Росії Володимир Путін до цього не готовий.

"Щоб реальний мирний діалог став можливий, необхідно спочатку стабілізувати ситуацію на фронті - це стане ключовою умовою. На даний момент я не бачу прямих ознак того, що війна близька до закінчення", - зазначив експерт.

Фесенко підкреслив, що Україні доведеться ще вести боротьбу як на полі бою, так і на дипломатичному рівні, щоб наблизити момент завершення конфлікту.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва на переговорах. Дональд Трамп не налаштований чинити тиск на Володимира Путіна, але може підштовхнути Україну до укладення угоди, пише Politico.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України і Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

