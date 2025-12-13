Рус
Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

Сергій Кущ
13 грудня 2025, 00:07
Росія знала про розробку ракети і неодноразово намагалася зірвати її виробництво.
Українську ракету
Українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Коли і як використовували ЗРК
  • Характеристики ракети Сапсан

Україна офіційно перейшла до серійного виробництва власного оперативно-тактичного ракетного комплексу 1КР1 "Сапсан", дальність якого сягає до 500 кілометрів. Ця ракета вже застосовується по російських цілях і викликає справжню паніку в російських медіа.

Президент Володимир Зеленський нещодавно підтвердив бойове застосування української балістичної ракети. Російські ЗМІ поспішили заявити, що під потенційною загрозою удару опинилися такі міста, як Москва, Тула, Володимир, Вітебськ, Мінськ тощо, - передає "Мілітарний".

Виробництво "Сапсана" вже серійне

Про те, як Україна вийшла на серійне виготовлення власної ракети, розповів колишній керівник державних закупівель Міноборони Олександр Лієв.

Саме він у серпні 2022 року підписав перший контракт із "КБ Південне" на закупівлю нового комплексу, який тоді вперше отримав офіційну назву - 1КР1 "Сапсан".

За словами Лієва:

  • 2023 рік - відбулися перші випробування ракети.
  • 2024 рік - "Сапсан" уперше застосували по російських цілях.
  • 2025 рік - ракета почала використовуватися системно, а її виробництво стало серійним.

У травні 2025 року Зеленський повідомив, що "Сапсан" знищив російський командний пункт майже за 300 кілометрів від точки запуску. У грудні президент уперше публічно підтвердив регулярне застосування комплексу.

Характеристики ракет "Сапсан"

На початок 2022 року Україна розробляла дві версії ракет для нового ОТРК:

  • версія діаметром 900 мм - дальність до 500 км, призначена для ЗСУ;
  • версія діаметром 600 мм - дальність до 280 км, розрахована на експорт.

Кожна ракета несла бойову частину масою близько 500 кілограмів.

Для підвищення точності створювалися чотири типи головок самонаведення:

  • електрооптична,
  • інфрачервона,
  • радіолокаційна,
  • комбінована (ЕО + РЛС).

Чому росіяни бояться "Сапсана"

Росія знала про розробку ракети і неодноразово намагалася зірвати її виробництво: повідомляла про "удари" по підприємствах, а в серпні 2025 року ФСБ навіть заявила про "повний провал" українських планів з випуску ОТРК.

Однак уже сьогодні зрозуміло: ці заяви не відповідали дійсності - Україна не тільки завершила розробку, а й поставила ракету на масовий потік.

Публікація російської картографії з радіусом ураження "Сапсана", що охоплює частину Центральної Росії та Білорусь, демонструє одне: нова українська зброя дійсно змінює стратегічний баланс.

"Сапсан" став найбільш далекобійним вітчизняним ракетним комплексом і одним із ключових елементів українського ракетного щита.

Ракета Сапсан
Ракета Сапсан / Інфографіка Главред

Українська зброя - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього поки що немає.

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (УАБ ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п'ятисоткілограмовий КАБ здатний легко знищувати будівлі.

Також українська ракета-дрон "Ад", згадки про яку вперше з'явилися в грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) - українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент - новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України і світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту - Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний і більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

війна в Україні Ракета "Сапсан"
