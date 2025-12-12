"Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть

Степан Гіга помер у віці 66 років.

Степан Гіга помер після хвороби / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Степан Гіга не поборов хворобу

Як українські знаменитості відреагували на його смерть

Український легендарний співак Степан Гіга помер у львівській лікарні. Відомо, що артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації.

На сумну звістку вже відреагували друзі та колеги Степана Петровича.

Хор "Гомін"

"Сьогодні нас покинув справжній метр української естради - Степан Гіга. Для хору "Гомін" ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт "Цей сон" став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію і любов тисяч слухачів, які співали її разом із нами в залах і мільйонами переглядали в соцмережах".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, "Гомін"

Оксана Білозір

"Спочивай з Богом"

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Оксана Білозір

Павло Зібров

"Степан... Світла пам'ять, друже... Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина...Твій голос і твої пісні - це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, в наших серцях! Щирі співчуття рідним. Спочивай з миром".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Павло Зібров

Ірина Федишин

"Степан був саме з таких людей. У часи, коли це було зовсім непопулярно, коли шлях був непростим і не обіцяв швидкого визнання, він не зрадив себе і не відвернувся від свого покликання. Він ішов далі - і його пісні жили".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Ірина Федишин

Віктор Павлік

"Спочивай з Богом, брате"

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Віктор Павлік

Артем Пивоваров

"Це була людина справжнього місіонерства, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом, він був людиною світла, його присутність, його голос, його ставлення до людей - завжди несли тепло і силу. Такі люди залишають слід, який не зітреться".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Оксана Білозір

Катерина Бужинська

"Не можу повірити... Велика біда... Царство Небесне, Степане..."

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Катерина Бужинська

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

