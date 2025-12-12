Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть

Еліна Чигис
12 грудня 2025, 23:05
111
Степан Гіга помер у віці 66 років.
Степан Гіга
Степан Гіга помер після хвороби / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

  • Степан Гіга не поборов хворобу
  • Як українські знаменитості відреагували на його смерть

Український легендарний співак Степан Гіга помер у львівській лікарні. Відомо, що артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації.

На сумну звістку вже відреагували друзі та колеги Степана Петровича.

відео дня

Хор "Гомін"

"Сьогодні нас покинув справжній метр української естради - Степан Гіга. Для хору "Гомін" ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт "Цей сон" став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію і любов тисяч слухачів, які співали її разом із нами в залах і мільйонами переглядали в соцмережах".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей
Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, "Гомін"

Оксана Білозір

"Спочивай з Богом"

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей
Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Оксана Білозір

Павло Зібров

"Степан... Світла пам'ять, друже... Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина...Твій голос і твої пісні - це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, в наших серцях! Щирі співчуття рідним. Спочивай з миром".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей
Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Павло Зібров

Ірина Федишин

"Степан був саме з таких людей. У часи, коли це було зовсім непопулярно, коли шлях був непростим і не обіцяв швидкого визнання, він не зрадив себе і не відвернувся від свого покликання. Він ішов далі - і його пісні жили".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей
Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Ірина Федишин

Віктор Павлік

"Спочивай з Богом, брате"

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей
Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Віктор Павлік

Артем Пивоваров

"Це була людина справжнього місіонерства, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом, він був людиною світла, його присутність, його голос, його ставлення до людей - завжди несли тепло і силу. Такі люди залишають слід, який не зітреться".

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей
Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Оксана Білозір

Катерина Бужинська

"Не можу повірити... Велика біда... Царство Небесне, Степане..."

Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей
Помер Степан Гіга - реакція знаменитостей / фото: скрін instagram.com, Катерина Бужинська

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, дочка російської співачки Алли Пугачової, яка публічно підтримує Україну в протистоянні з країною-агресором РФ, Ліза Галкіна, можливо, прилетіла до Москви з мамою.

А також актор Тарас Цимбалюк і актриса Наталка Денисенко, яким раніше приписували роман, станцювали на сходах. На своїй сторінці в Instagram Тарас опублікував відео за участю Денисенко, яка показалася в білій короткій сукні. До речі, практично весь одяг актриси цього кольору, адже він її улюблений.

Вас може зацікавити:

Про персону: Степан Гіга

Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Степан Гіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

22:38Фронт
РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

21:36Україна
Євросоюз безстроково заморозив російські активи: розкрито деталі важливого рішення

Євросоюз безстроково заморозив російські активи: розкрито деталі важливого рішення

20:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

Останні новини

23:53

Прання взуття у машинці без ризику: експерти розкрили перевірений метод

23:33

Удари по Москві та блекаут у РФ: названо ймовірні цілі для ЗСУ

23:33

Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з "Холостяка"

23:05

"Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть

22:48

Що робити, якщо батарея зверху тепла, а знизу холодна

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
22:38

Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

22:32

Трамп не проти пустити на дно "тіньовий флот" РФ: спливли несподівані деталі

22:22

"Буде важко": експерт розкрив можливі сценарії зимових відключень

22:21

Курив і сам писав пісні: яким було життя Степана Гіги

Реклама
22:09

Це не ШІ: який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень

21:54

Тричі опинявся під дулом - який український поет дивом уникнув розстрілу

21:48

Наука проти міфу: чому глобальний Всесвітній Потоп був неможливим з точки зору геології

21:36

РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

21:02

Познайомився з рідним братом Ескобара: Дмитро Комаров розповів про важливу зйомку

20:56

Євросоюз безстроково заморозив російські активи: розкрито деталі важливого рішення

20:55

Святковий Лондон: від королівських ялинок до українського Різдва у британському стилі

20:53

Грудень час для "хірургії" саду: чому зимова обрізка ефективніша за веснянуВідео

20:46

Ризик ДТП зростає в рази: який популярний напій не варто вживати водіям

20:25

Підірвано великий НПЗ у РФ і важливі цілі окупантів: деталі потужних ударів ЗСУ

20:23

"На протезі ще не виступала": ветеранка Руслана Данілкіна йде на "Танці з зірками"

Реклама
20:22

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

20:05

Росіяни шукають в Україні будинки для радіоретрансляторів "Шахедів": хто під загрозою

19:57

Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕКФото

19:56

Як приховати відрослі корені волосся: топ зачісок, які легко повторити вдома

19:52

Готові формули зимового стилю: як вдягнутися тепло і модно цього сезону

19:45

УАФ застосувала рекордне покарання: Ротань отримав відчутний штраф і не тільки

19:45

Дитяче Євробачення-2025: де дивитися українцям і як голосувати

19:39

"Так робити не треба": який сюрприз українські спецслужби готують росіянам

19:27

Ціни різко впали на 10%: продавці масово знижують вартість популярного продукта

19:24

РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

19:10

Чому Москва чіпляється за "остаточне вирішення" питання територійПогляд

19:03

Вибори в Україні: Подоляк назвав три ключові умови для їх проведення

18:42

Корисний чи небезпечний: історія найскандальнішої добавки СРСР

18:41

У ПриватБанку збій із "Національним кешбеком": що кажуть у банку

18:41

Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

18:29

В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка і дивом виживВідео

18:17

Іраклі Макацарія стане батьком утретє: на кого чекає пара

17:58

Не для краси: навіщо насправді потрібні кольорові щетинки на зубних щіткахВідео

17:51

Не лише Крим і Донбас: які ще ключові пункти мирного плану Кремль відкинув

17:39

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

Реклама
17:29

Мирний план передбачає вступ України до ЄС у стислі терміни: названо дати

16:56

"Довів до сліз": Вакарчук зворушив моментом із підрослими дітьмиВідео

16:49

Чи обов'язково називати дитину за церковним календарем - відповідь священникаВідео

16:28

Зеленський прибуде з важливим візитом до Берліна - яка мета поїздки

16:25

Дрісколла відсторонили від мирних переговорів щодо України: яка причина

16:18

Чудо-засіб для очищення аерогрилю: легко змиється нагар і жир

16:06

Антитренди зими 2026: про які неактуальні поєднання варто забути у цьому сезоніВідео

15:57

Смачне різдвяне печиво за 25 хвилин: простий рецепт, який вийде у всіх

15:48

Знищили Ан-26 на старті, і ще дві "жирні" цілі: деталі операції ГУР у КримуВідео

15:25

Зеленський приїхав у Куп'янськ після успішної операції Сил оборони: деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти