РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і 'прильоти'

Унаслідок застосування ворожих балістичних ракет і дронів є пошкодження об'єктів цивільної та портової інфраструктури.

РФ вдарила по чорноморських портах / Колаж Главред, фото ДСНС

Головне:

Є пошкодження об'єктів цивільної та портової інфраструктури

Унаслідок удару РФ постраждала одна людина

У п'ятницю, 12 грудня, Одеська область знову зазнала комбінованої ракетно-дронової атаки.

"Не дивлячись на активну роботу ППО, внаслідок застосування ворожих балістичних ракет і дронів є пошкодження об'єктів цивільної та портової інфраструктури. На жаль, постраждала одна людина", - повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він додав, що на одній із локацій сталося загоряння техніки на цивільному поромі. Правоохоронні органи документують наслідки обстрілу. Служби продовжують ліквідацію наслідків.

Деталі ударів РФ по чорноморських портах

Російські війська внаслідок сьогоднішнього обстрілу по Одеській області пошкодили в Чорноморському порту пором під прапором Туреччини, повідомив віцепрем'єр-міністр із відбудови України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Армія РФ застосувала "Шахеди" і балістичні ракети по території двох портів. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Також пошкоджено контейнерний перевантажувач", - написав Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення додав, що аварійні служби локалізують загоряння та проводять огляд пошкоджень.

За його словами, в Одеському порту поранення отримав працівник приватної компанії. Крім того, пошкоджено контейнерний перевантажувач.

/ ДСНС

Реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар російської армії по цивільному судну в Чорноморську демонструє, що росіяни не сприймають серйозно "шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні".

"Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одеській області, минулої ночі була і російська атака на енергетику Одеси... Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного військового сенсу. Було пошкоджено цивільне судно в порту Чорноморськ. Це вкотре доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, а й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні", - написав Зеленський.

Глава Української держави наголосив, що зараз важливо, щоб у світі зрозуміли "хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром".

"Важливо, щоб у таких умовах у світу залишалися правильні орієнтири: хто затягує цю війну, і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто намагається поширювати реальну інформацію, і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення. Зараз в Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя. Так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах нашої Донеччини. І треба, щоб у Москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії", - акцентував президент.

Зеленський подякував кожному, хто "продовжує тиснути на Росію заради досягнення справжнього миру".

/ Главред

Удари РФ по Одесі: що кажуть експерти

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зазначив, що ситуація, яку зараз спостерігають в Одесі, а також тактичні проблеми, зафіксовані раніше, є наслідком багаторічної бездіяльності місцевої влади. За його словами, місто не адаптувало систему ППО до нових методів атак з боку РФ, які постійно ускладнюються. На Одесі та в області окупанти за останні роки застосовували таку кількість ударних дронів, яка не використовувалася навіть проти Харкова.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Основними цілями ворога стали об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Під час атаки на місто спостерігалися перебої з електроенергією.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

