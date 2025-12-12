Курив і сам писав пісні: яким було життя Степана Гіги

Степан Гіга перед смертю перебував у реанімації.

Степан Гіга все життя займався музикою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Коротко:

Степан Гіга помер у лікарні

Яку шкідливу звичку він мав

Сьогодні, 12 грудня, представники легендарного українського співака Степана Гіги повідомили про його смерть у львівській лікарні.

Відомо, що нещодавно артисту зробили термінову операцію, після якої він перебував у реанімації, але не зміг побороти хворобу. Пропонуємо згадати, як жив Гіга та яку шкідливу звичку мав.

Артист народився 16 листопада 1959 року в селі Білки, що на Закарпатті. Ще в шкільні роки майбутня знаменитість займався вокалом і грав на баяні. Після школи Гіга вступив до консерваторії, а на другому курсі став вокалістом синтез-групи "Стожари". Потім він створив джаз-рок-колектив "Бескид", почав писати пісні і відкрив студію звукозапису GIGARecords.

Степан Гіга / фото: instagram.com, Степан Гіга

Після початку повномасштабної війни в Україні, Степан Гіга переживав нову хвилю популярності завдяки соцмережам.

"У мене немає вихідних. Навіть після концерту не відпочиваємо, а часто з командою ще працюємо вночі: пишемо аранжування, зводимо пісню і робимо фінальний мастеринг. Я дякую Богові, що не маю відпочинку, що маю можливість уже 45 років бути на сцені, працювати з молодими, від яких набираюся енергії. І знаєте, мені нема чого відпочивати, бо я роблю те, що мені подобається", - говорив артист.

Степан Гіга / фото: instagram.com, Степан Гіга

На жаль, Степан Гіга потрапив і під критику після виступу в іспанському місті Малага, користувачі соцмереж писали артисту про його зайву вагу.

"А що з животом?",

"Кого він проковтнув?",

"Нічого не маю проти нього, але цей живіт йому зовсім не личить", - писали в Мережі.

Також Степан Петрович курив сигарети, але ніколи не скаржився на здоров'я.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

