"Йдеться вже не про роки": Новак назвав терміни закінчення війни в Україні

Руслана Заклінська
19 вересня 2025, 15:36
Перші ознаки зламу ситуації на фронті вже помітні, вважає голова Комітету економістів Андрій Новак.
'Йдеться вже не про роки': Новак назвав терміни закінчення війни в Україні
Експерт розповів, скільки Росія ще зможе вести війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, 23 окрема механізована бригада

Ключові тези Новака:

  • У РФ нема ресурсу воювати роками, максимум 2-3 квартали
  • Війна призведе до внутрішнього економічного колапсу в РФ
  • На фронті вже видно злам на користь України

Росія вже не має ресурсу вести війну роками - мова йде про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

"Багато хто мене критикуватиме, але я висловлю свій прогноз: йдеться вже не про роки, а про місяці, говорячи економічною мовою – про квартали. Вище ми вже говорили, який у Росії дефіцит бюджету зараз, які залишки Фонду національного "благосостоянія", яким є реальний рівень інфляції, скільки російських підприємств є збитковими, як багато працівників скорочують навіть крупні компанії, ба більше в Росії вже скорочують тривалість робочого дня до чотирьох годин та зарплату на 20%. І ця тенденція триватиме. За таких умов Росія зможе вести війну щонайбільше декілька кварталів. Про роки говорити вже не доводиться", - вважає він.

Водночас, як зазначив Новак, багато залежить і від дій самої України та підтримки союзників - як військової, так і фінансової. За його словами, тільки Україна здатна зупинити і вже стримує "другу армію світу".

"І лише Україна здатна захистити Європу. Подивіться, у повітряний простір Польщі вторглися 19 російських дронів, але поляки збили лише чотири. Робіть висновки про ефективність їхніх дій. Румуни взагалі не захотіли збивати", - зауважив експерт.

Новак підкреслив, що Україна вже може розраховувати на розширення підтримки. Передусім ідеться про скандинавські країни, які нарощують військову й фінансову допомогу, а також про загальноєвропейську тенденцію посилення підтримки Києва. Важливим чинником залишається і збереження тиску з боку США.

"Природні економічні процеси в самій Росії є виключно негативними по всіх напрямках. Вони дають підстави для прогнозу про те, що воювати роками Росії вже не світить – вона зможе триматися на сьогоднішньому рівні щонайбільше два-три квартали, не більше. Далі – внутрішній економічний колапс, який змінить ставлення Кремля до всіх процесів, а також не за горами військовий провал Росії", - наголосив Новак.

Крім зовнішнього фактору, внутрішні економічні процеси в самій Росії, на думку економіста, працюють проти Кремля. Новак додав, що перші ознаки змін на фронті вже видно, зокрема на Покровському напрямку, де ситуація поступово починає складатися на користь України.

"Це перші ознаки зламу ситуації на фронті на користь України. Тож мій прогноз: Росії залишилося декілька кварталів", - спрогнозував голова Комітету економістів.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив нинішній стан російської економіки та пояснив, чому Росія наближається до краху і повторює долю СРСР:

Де прийматимуть рішення про завершення війни

Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Україні немає сенсу вести переговори з країною-агресоркою Росією, адже рішення про завершення війни ухвалюватиметься не у Москві. За його словами, визначальними будуть позиції США та Китаю.

"Тільки там, на зустрічі Вашингтону і Пекіну, будуть ухвалюватися рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - заявив Пендзин.

Коли в Україні завершиться війна - прогнози

Як повідомляв Главред, війна в Україні наближається до завершення, вважає народний депутат Федір Веніславський. За його словами, ключову роль у мирному процесі може відіграти участь президента США Дональда Трампа у тристоронніх переговорах із Володимиром Зеленським та Путіним.

Водночас верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, доки не зміниться керівництво обох сторін.

Крім цього, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися протягом найближчих шести місяців. Він наголосив, що Дональд Трамп веде активну дипломатію, щоб зупинити вбивства.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

