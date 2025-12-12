'На протезі ще не виступала': ветеранка Руслана Данілкіна йде на 'Танці з зірками'

Данілкіна розповіла, що під час тренувань складніші рухи давалися їй легше.

Руслана Данілкіна вийде на паркет "Танців з зірками", Колаж Главред, фото 1+1

Українська ветеранка Руслана Данилкіна розповіла про рішення взяти участь у Танцях з зірками.

Як пише 1+1, дівчина довго сумнівалася перед тим, як прийняти рішення вийти на паркет. Вона додає, що на її рішення вплинуло розуміння того, що хтось має змінювати стандарти.

"В Україні такого ще не було: жодного разу дівчина на протезі без коліна не виступала на великій сцені. І я зрозуміла, що це поштовх для поранених людей. Я ділюся тим, що мені страшно, але я все одно йду і роблю. Я хотіла показати власним прикладом, що нам завжди буде страшно, боляче і важко, але життя після травм і втрати кінцівок триває, це не кінець", - каже вона.

Ветеранка Руслана Данілкіна станцює в шоу / Фото 1+1

Вона також розповіла, що під час тренувань складніші рухи давалися їй легше. "А ось прості базові кроки, здається, найважчі. У танці є моменти, коли я повинна пройти два-три кроки сама, без підтримки партнера, і весь акцент - на мені. Щоразу це викликає величезне хвилювання. Відтворити рухи, станцювати, передати емоції - це вдається. Але просто пройтися красиво - набагато складніше", - розповідає Руслана.

Вона відверто ділиться, що навіть був момент, коли на тренуванні вона зірвалася і розплакалася.

Данилкіна виліт активний спосіб життя / Фото 1+1

Руслана, вирушила на фронт у 18 років і втратила ногу на війні. Він стане однією з тих, хто вийде на паркет, щоб допомогти зібрати кошти для сучасного центру військової травми Superhumans Center - на організацію прицільної евакуації поранених бійців з передової.

