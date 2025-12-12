Рус
"На протезі ще не виступала": ветеранка Руслана Данілкіна йде на "Танці з зірками"

Олена Кюпелі
12 грудня 2025, 20:23
53
Данілкіна розповіла, що під час тренувань складніші рухи давалися їй легше.
'На протезі ще не виступала': ветеранка Руслана Данілкіна йде на 'Танці з зірками'
Руслана Данілкіна вийде на паркет "Танців з зірками", Колаж Главред, фото 1+1

Коротко:

  • Чому дівчина вирішила виступити
  • Про що вона розповіла

Українська ветеранка Руслана Данилкіна розповіла про рішення взяти участь у Танцях з зірками.

Як пише 1+1, дівчина довго сумнівалася перед тим, як прийняти рішення вийти на паркет. Вона додає, що на її рішення вплинуло розуміння того, що хтось має змінювати стандарти.

відео дня

"В Україні такого ще не було: жодного разу дівчина на протезі без коліна не виступала на великій сцені. І я зрозуміла, що це поштовх для поранених людей. Я ділюся тим, що мені страшно, але я все одно йду і роблю. Я хотіла показати власним прикладом, що нам завжди буде страшно, боляче і важко, але життя після травм і втрати кінцівок триває, це не кінець", - каже вона.

Ветеран Руслан Данілкін танцює у шоу
Ветеранка Руслана Данілкіна станцює в шоу / Фото 1+1

Вона також розповіла, що під час тренувань складніші рухи давалися їй легше. "А ось прості базові кроки, здається, найважчі. У танці є моменти, коли я повинна пройти два-три кроки сама, без підтримки партнера, і весь акцент - на мені. Щоразу це викликає величезне хвилювання. Відтворити рухи, станцювати, передати емоції - це вдається. Але просто пройтися красиво - набагато складніше", - розповідає Руслана.

Вона відверто ділиться, що навіть був момент, коли на тренуванні вона зірвалася і розплакалася.

Данилкіна виліт активний спосіб життя
Данилкіна виліт активний спосіб життя / Фото 1+1

Руслана, вирушила на фронт у 18 років і втратила ногу на війні. Він стане однією з тих, хто вийде на паркет, щоб допомогти зібрати кошти для сучасного центру військової травми Superhumans Center - на організацію прицільної евакуації поранених бійців з передової.

14:19

"Танці з зірками. Рух до життя" на 1+1 Україна: у передноворічному спецвипуску глядачі побачать одразу 8 зіркових ведучих

