Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Закінчення війни не видно: сумний прогноз щодо переговорів України та РФ

Олексій Тесля
4 жовтня 2025, 17:57
105
Україна має отримувати допомогу - як до завершення війни, так і після, у рамках реалізації гарантій безпеки.
З'явився прогноз переговорів про припинення війни / Колаж: Главред, фото: 81 ОАМБр, 21 ОМБр

Важливе із заяв Чаленка:

  • Війна на виснаження, яка не вигідна жодній зі сторін
  • Україна має отримувати допомогу - як до завершення війни, так і після

Політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко заявив про те, що РФ і Україна намагаються забезпечити собі кращі переговорні позиції.

"Єдине, що зараз стримує і Україну, і Російську Федерацію в цьому стані, - війна на виснаження, яка не вигідна жодній зі сторін. Очевидно, настане момент, коли ресурсна база вже фізично не дасть змоги продовжувати активну фазу бойових дій", - наголосив він у коментарі Главреду.

відео дня

На думку експерта, тоді справді доведеться переходити до переговорів, але, на жаль, цей момент ще в майбутньому.

"Сьогодні ми маємо ресурси і повинні оборонятися, тому що агресор не припиняє атак і продовжує витрачати сотні мільярдів доларів на цю невмотивовану війну. Часто звучить теза: "Якщо Україні не давати зброю, війна закінчиться". Але це помилковий і деструктивний підхід. Ніякого "реваншу" або "умиротворення" агресора за таких умов бути не може", - зазначив він.

Співрозмовник упевнений, що Україна має отримувати допомогу - як до завершення війни, так і після, у рамках реалізації гарантій безпеки.

"Це єдиний спосіб, щоб російський агресор та інші потенційні агресори зрозуміли: жодного зиску від подібних військових дій просто не буде", - додав Чаленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Чаленка:

Переговори з РФ - думка експерта

Російська Федерація погодиться на мирні переговори лише в разі двох критичних сценаріїв - повного виснаження військового потенціалу або масштабної економічної кризи всередині країни. Таку думку озвучив ветеран і екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ігор Чаленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

18:59Україна
Тряслися руки і повторював Януковича: Путін вразив публіку нездоровою поведінкою

Тряслися руки і повторював Януковича: Путін вразив публіку нездоровою поведінкою

18:11Світ
Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у Шостці

Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у Шостці

17:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змін

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змін

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

Останні новини

19:10

Як два головні маршрути російської нафти опинилися під серйозним тиском

19:01

Пенсії зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву і назвали терміни

18:59

Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

18:57

Одеса, Львів і півострів Київ: де на карті світу сховалися українські містаВідео

18:41

Його матеріали змінювали країну: різко не стало відомого українського журналіста

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
18:11

Тряслися руки і повторював Януковича: Путін вразив публіку нездоровою поведінкою

17:57

Закінчення війни не видно: сумний прогноз щодо переговорів України та РФВідео

17:24

Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у ШостціФото

17:15

Невже інсценував смерть: у РФ переполох, труна Кеосаяна зникла, а могили немає

Реклама
16:48

Під Добропіллям "зайцю відрізали вуха": військовий розповів про котли для росіян

16:44

Які зачіски провокують випадіння волосся: найчастіші помилки в укладці

16:34

Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права

16:33

Партійне будівництво України – як змінювався політичний ландшафт актуально

16:09

Помітна зміна на валютному ринку: що скоро станеться з курсом долара

16:07

Виявляється, в Україні є кілька своїх Кавказів: географи зробили відкриття

16:03

Підірвано моторний відсік ракетного корабля РФ: деталі потужного удару спецсил ЗСУ

15:06

Секрет бездоганної чистоти: простий спосіб навести ідеальний порядок у доміВідео

14:55

Росіяни місяць готувались: в ISW назвали терміни масштабного ракетного удару

14:50

Можна просто їсти ложкою: швидкий рецепт фантастично смачної карамелі

14:49

Софі Лорен несподівано вийшла на публіку - як виглядає 91-річна легенда

Реклама
14:43

Які рослини не можна обрізати в жовтні: список квітів, які ризикують загинути

14:13

Сили оборони готуються: у ВМС повідомили про початок нового етапу війни

13:56

Можна без побоювання збирати в лісі: топ-15 грибів без отруйних двійників

13:39

Яким містам України загрожує блекаут: у Раді дали тривожний прогноз

13:33

"Так солодко": ексдружина Комарова зробила романтичний натяк із міста коханняВідео

13:27

Секрет викрито: чи потрібно зрізати маленькі гумові "вусики" з нових шинВідео

13:19

Китайський гороскоп на завтра 5 жовтня: Бикам - розчарування, Тиграм - зрив

12:29

Вибухи і десятки "прильотів": РФ вдарила по Україні балістикою і дронами

12:28

Коли в Україні з’явилось слово "гімн", та що воно означає – відповідь здивуєВідео

12:28

Близько 30 постраждалих: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Сумщині

12:25

"Мама в 47": відома українська ведуча показала новонародженого первістка

11:57

Китай допомагає РФ наводити по супутнику ракетні удари по Україні - СЗР

11:57

Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче

11:53

НАТО скуповує танки на випадок війни з Росією, але є один нюанс - ЗМІ

11:43

Уражено низку важливих об'єктів: в Генштабі розкрили деталі ударів по Росії

11:40

Зірку "Сам удома" розбив інсульт: який він має виглядВідео

11:33

Один шматочок - і печінку не врятувати: шість головних правил "тихого полювання"Відео

11:17

Принц Вільям зробив несподівану заборону своїм дітям: "Дуже суворо стежимо"

10:59

Зарплата вчителів може зрости на 50%: нардеп сказав, коли чекати підвищень

10:56

Американського репера P.Diddy засудили і дали тюремний термін

Реклама
10:41

Путін змінить свою позицію щодо війни: політолог назвав умову

10:14

Борти Ту-95 вже з ракетами: українців попередили про загрозу масованого удару

10:06

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

10:01

На Риб чекає шикарний місяць, але є два небезпечні дні: гороскоп на жовтень 2025Відео

09:43

Після ударів РФ в Україні вводять графіки відключення світла: де діють обмеженняФото

09:14

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змінВідео

09:08

РФ запустила дрони по Україні: спалахнула пожежа, почались відключення світлаФото

08:57

Повернули контроль і витискають росіян: ISW повідомили про прорив ЗСУ на фронті

08:10

Чи може Україна стати "новим Китаєм" по виробництву дронів для НАТО?Погляд

07:46

Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один з найбільших НПЗВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти