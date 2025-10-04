Закінчення війни не видно: сумний прогноз щодо переговорів України та РФ

Україна має отримувати допомогу - як до завершення війни, так і після, у рамках реалізації гарантій безпеки.

https://glavred.net/ukraine/okonchaniya-voyny-ne-vidno-mrachnyy-prognoz-naschet-peregovorov-ukrainy-i-rf-10703882.html Посилання скопійоване

З'явився прогноз переговорів про припинення війни / Колаж: Главред, фото: 81 ОАМБр, 21 ОМБр

Важливе із заяв Чаленка:

Війна на виснаження, яка не вигідна жодній зі сторін

Україна має отримувати допомогу - як до завершення війни, так і після

Політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко заявив про те, що РФ і Україна намагаються забезпечити собі кращі переговорні позиції.

"Єдине, що зараз стримує і Україну, і Російську Федерацію в цьому стані, - війна на виснаження, яка не вигідна жодній зі сторін. Очевидно, настане момент, коли ресурсна база вже фізично не дасть змоги продовжувати активну фазу бойових дій", - наголосив він у коментарі Главреду.

відео дня

На думку експерта, тоді справді доведеться переходити до переговорів, але, на жаль, цей момент ще в майбутньому.

"Сьогодні ми маємо ресурси і повинні оборонятися, тому що агресор не припиняє атак і продовжує витрачати сотні мільярдів доларів на цю невмотивовану війну. Часто звучить теза: "Якщо Україні не давати зброю, війна закінчиться". Але це помилковий і деструктивний підхід. Ніякого "реваншу" або "умиротворення" агресора за таких умов бути не може", - зазначив він.

Співрозмовник упевнений, що Україна має отримувати допомогу - як до завершення війни, так і після, у рамках реалізації гарантій безпеки.

"Це єдиний спосіб, щоб російський агресор та інші потенційні агресори зрозуміли: жодного зиску від подібних військових дій просто не буде", - додав Чаленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Чаленка:

Переговори з РФ - думка експерта

Російська Федерація погодиться на мирні переговори лише в разі двох критичних сценаріїв - повного виснаження військового потенціалу або масштабної економічної кризи всередині країни. Таку думку озвучив ветеран і екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред