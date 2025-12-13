"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

Назад путін у РФ уже немає, вважає економіст Андрій Новак.

Експерт вказав на фатальну помилку Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Збільшення витрат на війну свідчить про те, що Росія впевнено йде шляхом СРСР і повторює його історію.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Він нагадав, що висока мілітаризація економіки СРСР призвела до розвалу Союзу, причому навіть без війни (її не було на момент розпаду).

"Максимальні витрати Радянського Союзу на військово-промисловий комплекс становили 39% бюджету СРСР. Росія вже майже досягла цієї позначки, заклавши в бюджет-2026 понад 38% витрат на війну і "оборону". Тобто ми спостерігаємо точне повторення першопричин розвалу Радянського Союзу, Росія крок у крок іде шляхом Союзу", - зазначив експерт.

Новак зазначив, що основною причиною розпаду СРСР була економічна: радянська економіка не витримала гонки озброєнь і витрат на ВПК, і в якийсь момент союзний бюджет втратив можливість фінансувати бюджети республік.

"Те саме зараз відбувається в російській економіці: федеральний бюджет більше не може на колишньому рівні фінансувати бюджети суб'єктів федерації. Зокрема, про це свідчить той факт, що вже 2025 року місцеві бюджети значно скоротили видатки, причому навіть видатки на потреби війни, наприклад, на виплати за підписання контрактів російськими громадянами з армією РФ", - пояснив експерт.

Він зазначив, що в більшості регіонів РФ сума одноразової виплати під час підписання контракту зменшилася з 3 мільйонів рублів (у середньому) до 600 тисяч рублів.

"Тобто в п'ять разів! Підкреслюю, це основні витрати росіян, які забезпечують ведення війни проти України, але навіть вони скорочуються. Якщо ці першочергові для Кремля статті місцевих бюджетів не виконуються, то можна уявити, як фінансуються на місцях видатки, які не є пріоритетними для російської влади", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки має отримати Україна.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак - український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му - був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

