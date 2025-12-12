Іраклі Макацарія стане батьком утретє: на кого чекає пара

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа стануть батьками втретє і пара одразу розсекретила стать майбутнього малюка.

https://glavred.net/starnews/irakli-makacariya-stanet-otcom-v-tretiy-raz-kogo-zhdet-para-10723580.html Посилання скопійоване

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа скоро стануть багатодітними батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

Що повідомив Іраклі Макацарія

На кого чекає пара

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія, стане батьком втретє.

Про це стало відомо завдяки сторіз Іраклі та його дружини Лізи Чічуа. Пара приховувала вагітність і розсекретила цікавий стан вже під час гендер-паті.

відео дня

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа з дітьми / Фото Instagram/maqatsa

На відео видно, що пара, яка виховує вже сина Гію та доньку Ніно, стануть батьками ще однієї дівчинки.

Макацарія та Ліза Чічуа стануть батьками втретє / Фото Instagram/https://www.instagram.com/maqatsa/?hl=ru

Макацарія та Ліза Чічуа стануть батьками втретє / Фото Instagram/https://www.instagram.com/maqatsa/?hl=ru

Іраклі Макацарія дружина

Іраклі Макацарія брав участь у проєкті "Холостяк" в Україні, але жодна з дівчат так і не стала дружиною грузинського бізнесмена. Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися кілька років тому. Обраниця грузина молодша за нього на багато років, проте це не заважає парі будувати сім'ю.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російська співачка Анжеліка Варум, яка родом з України, але живе в країні-окупанті РФ, поділилася рідкісним фото.

Раніше стало відомо, що зоряна дівчинка Блю Айві, дочка популярної американської співачки Бейонсе і репера Jay Z, виглядала точнісінько як її мама, Бейонсе, коли відвідала матч НБА зі своїм батьком, Джей-Зі.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Іраклі Макацарія Ірако Макацарія - бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-му році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред