Удари по Москві та блекаут у РФ: названо ймовірні цілі для ЗСУ

Система електроенергії в Росії відрізняється від української істотно, пояснив Андрій Новак.

ЗСУ можуть бити вглиб РФ / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

Важливе із заяв Новака:

Україна завдає ударів саме по об'єктах електроенергетики та розподілу в РФ

Російська мережа електропостачання набагато вразливіша, ніж українська

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив про те, що основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

"Щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але подивіться на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики. Україна завдає ударів саме по об'єктах електроенергетики та розподілу електроенергії навколо Москви і Московської області", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що система електроенергії в Росії відрізняється від української істотно.

"У нас електромережі побудовані за принципом павутини, а в РФ це лінійна система. За таких умов можна вивести з ладу лінію, а знеструмлені будуть усі населені пункти, які розташовані на цій лінії. Тобто в Росії немає бічних ліній, з яких у разі аварії або проблеми можна перекинути електроенергію мережею, як павутиною, з інших ліній", - зазначив він.

При цьому, за його словами, російська мережа електропостачання набагато вразливіша, ніж українська.

"Тому ми і бачимо, що навіть після серйозних влучань по наших ТЕС хоч і починаються відключення електроенергії, повних блекаутів немає. І досі швидко наші енергетики ліквідовують наслідки російських ударів по інфраструктурі. А сама мережа дає змогу досить швидко проводити ремонт зруйнованих об'єктів і перекидати електроенергію з інших ліній. Чого неможливо робити в російській системі енергорозподілу", - пояснив співрозмовник.

При цьому Новак також додав: "Щоб домогтися блекауту хоча б половини або частини Москви, зокрема "центру ухвалення рішень", потрібно завдати ще кілька десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергією столицю РФ".

Удари по ключових цілях РФ: думка експертів

Серія ударів українських дронів по нафтопереробних об'єктах у Росії призвела до збоїв у виробництві та логістиці пального, що вже позначається на зростанні цін на бензин усередині країни. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни. Експерти підкреслюють: дефіцит палива збільшить фінансове навантаження як на бізнес, так і на звичайних громадян. Надалі така ситуація може посилити інфляційний тиск і ще більше дестабілізувати російську економіку.

Раніше повідомлялося про те, що дрони вдарили по чотирьох регіонах РФ. Безпілотники атакували Твер, Ярославль, Підмосков'я і Краснодарський край.

Як писав Главред, у ніч на 11 грудня безпілотники атакували Росію. Вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

