В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка і дивом вижив

З літака Cessna Caravan мали здійснити стрибок 16 осіб, а 17-й - знімати їх на відео.

В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Парашутист перед стрибком зачепився запасним парашутом за закрилок

Парашут розкрився передчасно, зачепившись за хвіст літака

Австралійське бюро безпеки транспорту (ATSB) опублікувало висновки розслідування події, яка сталася 20 вересня під час масового стрибка парашутистів.

На відео потрапив момент, коли один із парашутистів зачепився парашутом за хвостову частину літака.

У релізі йдеться про те, що з літака Cessna Caravan мали здійснити стрибок 16 осіб, а 17-й - знімати їх на відео. Інцидент відбувався на висоті 15 тис. футів (4572 метри) над аеродромом Таллі на північному сході Австралії (штат Квінсленд).

Один із парашутистів перед стрибком зачепився запасним парашутом за закрилок, і він розкрився передчасно, зачепившись за хвіст літака. Чоловік при цьому вдарився ногами об горизонтальний стабілізатор Cessna.

Із літака вистрибнули 13 парашутистів, перш ніж їхній товариш, який висів на стропах, перерізав їх і полетів униз, розкривши там основний парашут.

Слідство зазначає, що в пілота літака виникли складнощі з керуванням, поки парашутист висів на хвості. Він також готувався катапультуватися, якби виникли складнощі під час приземлення (частина парашута залишилася на літаку).

З інциденту зробили низку висновків. Один із них: гакоподібний ніж парашутиста може врятувати йому життя.

За даними Associated Press, парашутист, з яким стався інцидент, - Адріан Фергюсон.

