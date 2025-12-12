Рус
В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка і дивом вижив

Віталій Кірсанов
12 грудня 2025, 18:29
З літака Cessna Caravan мали здійснити стрибок 16 осіб, а 17-й - знімати їх на відео.
В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка
В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка / колаж: Главред, фото: скріншот

  • Парашутист перед стрибком зачепився запасним парашутом за закрилок
  • Парашут розкрився передчасно, зачепившись за хвіст літака

Австралійське бюро безпеки транспорту (ATSB) опублікувало висновки розслідування події, яка сталася 20 вересня під час масового стрибка парашутистів.

На відео потрапив момент, коли один із парашутистів зачепився парашутом за хвостову частину літака.

У релізі йдеться про те, що з літака Cessna Caravan мали здійснити стрибок 16 осіб, а 17-й - знімати їх на відео. Інцидент відбувався на висоті 15 тис. футів (4572 метри) над аеродромом Таллі на північному сході Австралії (штат Квінсленд).

Один із парашутистів перед стрибком зачепився запасним парашутом за закрилок, і він розкрився передчасно, зачепившись за хвіст літака. Чоловік при цьому вдарився ногами об горизонтальний стабілізатор Cessna.

Із літака вистрибнули 13 парашутистів, перш ніж їхній товариш, який висів на стропах, перерізав їх і полетів униз, розкривши там основний парашут.

Слідство зазначає, що в пілота літака виникли складнощі з керуванням, поки парашутист висів на хвості. Він також готувався катапультуватися, якби виникли складнощі під час приземлення (частина парашута залишилася на літаку).

З інциденту зробили низку висновків. Один із них: гакоподібний ніж парашутиста може врятувати йому життя.

За даними Associated Press, парашутист, з яким стався інцидент, - Адріан Фергюсон.

Новини про парашутистів

Під час фестивалю повітряних ігор у Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася в море громадянка України. Українська спортсменка була врятована турецькою береговою охороною і госпіталізована.

Як писав Главред, раніше в Києві заняття парасейлінгом для чоловіка на Оболоні закінчилося моторошним інцидентом - у воді перекинувся катер, до якого він був прикріплений, і парашутист опинився в небі.

Раніше американський актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннесса завдяки трюку у фільмі "Місія нездійсненна: Фінальна розплата". На зйомках нової частини культової кінофраншизи артист зістрибував із вертольота з парашутом, який був просякнутий запальною сумішшю і пізніше запалювався. Потім він позбувався палаючого парашута, відкривав запасний і приземлявся. Відомо, що для зйомок цієї сцени знадобилося 16 дублів. Таким чином, 62-річний Круз став рекордсменом за кількістю стрибків із палаючим парашутом, виконаних однією людиною.

