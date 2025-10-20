Ми наблизилися до можливого закінчення війни - Зеленський

Зеленський подякував Трампу за його зусилля в цьому процесі.

Україна наблизилася до завершення війни / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Про що говорить президент:

Україна наблизилася до можливого закінчення війни

На переговорах формується запит на завершення війни

Війна в Україні не може закінчитися дуже швидко

Війна в Україні почала рухатися до завершення. Про це відкрито заявив президент України Володимир Зеленський, під час спілкування з журналістами, пише РБК-Україна.

Президент подякує американському лідерові Дональду Трампу за його зусилля. Він також наголосив на тому, що на міжнародних переговорах вже формується потужний політичний запит на завершення війни.

"Ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не означає, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато чого на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України... Такий у нього і в світі настрій: давайте зараз усі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України", - сказав глава держави.

Своєю чергою Україна посилює тиск на Росію військово і дипломатично.

"Ми робимо в такому настрої якісь кроки - "Томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", - наголосив Зеленський.

Водночас Україна не зможе закінчити війну так швидко, як це вдається зробити на Близькому Сході.

"Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається", - сказав президент.

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже за ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

