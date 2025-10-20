Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ми наблизилися до можливого закінчення війни - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2025, 10:35
301
Зеленський подякував Трампу за його зусилля в цьому процесі.
Зеленський, ЗСУ
Україна наблизилася до завершення війни / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Про що говорить президент:

  • Україна наблизилася до можливого закінчення війни
  • На переговорах формується запит на завершення війни
  • Війна в Україні не може закінчитися дуже швидко

Війна в Україні почала рухатися до завершення. Про це відкрито заявив президент України Володимир Зеленський, під час спілкування з журналістами, пише РБК-Україна.

Президент подякує американському лідерові Дональду Трампу за його зусилля. Він також наголосив на тому, що на міжнародних переговорах вже формується потужний політичний запит на завершення війни.

відео дня

"Ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не означає, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато чого на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України... Такий у нього і в світі настрій: давайте зараз усі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України", - сказав глава держави.

Своєю чергою Україна посилює тиск на Росію військово і дипломатично.

"Ми робимо в такому настрої якісь кроки - "Томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", - наголосив Зеленський.

Водночас Україна не зможе закінчити війну так швидко, як це вдається зробити на Близькому Сході.

"Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається", - сказав президент.

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже за ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії пресконференція Володимира Зеленського
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч із Путіним, завершення війни та територіальні поступки - важливі заяви Зеленського

Зустріч із Путіним, завершення війни та територіальні поступки - важливі заяви Зеленського

12:00Політика
Трамп хоче зупинити Китай, влада Сі Цзіньпіна може ослабнути - Кулик

Трамп хоче зупинити Китай, влада Сі Цзіньпіна може ослабнути - Кулик

12:00Інтерв'ю
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

11:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

Україна погодилась на безумовне припинення вогню - як відповіла Росія

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Останні новини

12:01

Не "безіменний": як насправді називається палець, на якому носять обручку

12:00

Зустріч із Путіним, завершення війни та територіальні поступки - важливі заяви Зеленського

12:00

Трамп хоче зупинити Китай, влада Сі Цзіньпіна може ослабнути - Кулик

11:58

"Собі не належиш": Сергій Жадан розповів про службу в ЗСУ

11:42

Дві "пастки смерті": війська РФ застрягли під Добропіллям - The Economist

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
11:38

"Залишилася одна з дітьми": зрадниця Тодоренко на стадії розлучення

11:32

"Більше не пара": Даша Трегубова заявила про зміни в особистому житті

11:30

Батареї прийде кінець: 3 помилки під час заряджання телефону, яких припускаються майже всі

11:19

В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

Реклама
11:09

Заборонили ще 450 російських сайтів: як Ініціатива "Чисте небо" бореться з піратством

10:56

Patriot і Tomahawk: Зеленський розповів про нові поставки зброї в Україну

10:47

ЗСУ відбили чотири села на адмінмежі: відомо, де ситуація покращилася

10:45

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

10:38

"Хвилювалась за дитину": зрадниця Лорак розкрила свій найголовніший страх

10:35

Ми наблизилися до можливого закінчення війни - Зеленський

10:31

Жорсткий геомагнітний шторм піде на спад: коли закінчиться магнітна буря

10:24

РФ била по Україні дронами і ракетами: є "прильоти" і поранені, затримуються поїздиФото

10:04

Чому 21 жовтня жінкам не можна прати білизну: яке церковне свято

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 жовтня (оновлюється)

09:40

Трамп обговорював із Зеленським гарантії для Москви: у Reuters розкрили деталі

Реклама
09:27

"Тривоги нескінченні": що зараз відбувається із Софією Ротару

09:17

Відновить наступ: в ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас

09:08

Трампу дійсно начхати на поствоєнне майбутнє: чому Путін і далі "петлятиме"Погляд

09:00

В України є ракети кращі за Tomahawk: Гетьман – про удари по Кремлю, Останкіно та Керченському мостуВідео

08:34

Приходять і йдуть: 5 знаків зодіаку, які погано вміють розпоряджатися грошима

08:23

Євросоюз хоче змінити правила членства заради України - Politico

08:22

Рішення щодо "Томагавків" для України ще відкрите - віце-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:25

РФ вдарила по енергосистемі Чернігівщини: без світла 2,7 тис. осіб

06:58

Розмова була далекою від дипломатичної: Трамп закликав Зеленського піти на поступки РФ

06:02

Приниження Європи: цей візит до Будапешта має стати символом безсилляПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з меломаном у навушниках за 45 с

04:00

Забарний потрапив під критику: чому експерт жорстко розкритикував захисника

03:24

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

02:30

Прорив у медицині: простий аналіз крові виявляє десятки видів небезпечних хвороб

02:26

У повному складі: який зараз вигляд мають діти Іглесіаса та Курнікової

01:30

Дженніфер Лопес поскаржилася, що чоловіки її не кохали - у відповідь її звинуватили в невірності

00:34

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

00:19

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

19 жовтня, неділя
22:59

Сергій Притула вивів сім'ю у світ: син - копія, принцеси та чарівна дружина

Реклама
22:47

"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

22:35

Як українською сказати "капюшон" - правильний варіант чули одиниціВідео

21:36

Влупить мороз, а потім прийде потепління: в Україні різко змінюватиметься погода

21:32

Не можна позичати і не тільки: що приховують давні забобони та прикмети про яйця

20:48

Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині

20:17

Український бітмейкер в Канаді підірвав TikTok: його музика набрала 400 мільйонів прослуховувань

20:03

Відключення світла в Україні: Укренерго розкрило, де завтра не буде електрики

20:02

Цінний продукт в Україні зникає з полиць - дефіцит провокує ріст цін

19:55

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті - це політичне жахіття для ЄвропиПогляд

19:53

Все вирішиться за тижні: розкрито найбільший страх Путіна та сценарій закінчення війни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти