Мирний план передбачає вступ України до ЄС у стислі терміни: названо дати

Віталій Кірсанов
12 грудня 2025, 17:29
Цей крок прописаний в останньому проєкті мирної пропозиції, яку узгоджують американські та українські чиновники.
Питання членства України в ЄС залежить від європейців і від американців
Питання членства України в ЄС залежить від європейців і від американців

Коротко:

  • Вступ України до ЄС може відбутися вже наступного року
  • Питання членства України в ЄС залежить від європейців і від американців

Україна може вступити до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року в рамках прискореного плану, який обговорюється на переговорах про припинення війни за посередництва США. Цей крок потребуватиме переписування процедур вступу до блоку.

Цей крок прописано в останньому проєкті мирної пропозиції, яку узгоджують американські та українські чиновники за підтримки Брюсселя, пише Financial Times із посиланням на людей, ознайомлених зі змістом документа.

Вступ України до ЄС може відбутися вже наступного року

Повідомляється, що такі стислі терміни - при тому, що Київ формально ще не завершив жодної з 36 глав переговорів про вступ - перевернуть підхід блоку, заснований на "заслугах" (merit-based), і змусять Брюссель переосмислити весь процес. Джерело видання посилається на можливість впровадження системи поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу і таких переваг, як єдина сільськогосподарська політика.

Чиновники, які підтримують членство України, зазначають: включення цього пункту в мирну угоду зробить вступ Києва доконаним фактом, оскільки Брюссель відчує, що не може зірвати мирний процес, виступаючи проти прискореного графіка.

Підтримка США також означатиме, що американський президент Дональд Трамп зможе наказати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який дотепер гальмував процес євроінтеграції України, зняти своє вето та дозволити Києву розпочати проходження процедури політичного схвалення.

Процес триває

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Києві, що він і його команда переговірників "сформували підхід до деяких пунктів мирного плану з урахуванням того факту, що Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу".

"Питання майбутнього членства України в ЄС багато в чому залежить від європейців - і від американців теж, насправді. Тому що якщо ми узгодимо угоду, в якій буде вказано, коли Україна стане членом ЄС, американці, як сторона цієї угоди, зроблять усе, щоб наш європейський шлях не міг бути заблокований іншими в Європі, на кого вони мають вплив", - сказав український лідер.

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, а чотири місяці потому отримала статус кандидата. Минулого місяця комісар ЄС з питань розширення Марта Кос повідомила, що нові країни-члени можуть бути поміщені на "випробувальний термін" на кілька років і виключені з блоку в разі відкату демократії. Ця пропозиція спрямована на те, щоб розвіяти побоювання з приводу впливу нових учасників.

Тим часом, як пише Corriere della Sera, Євросоюз не погоджується на вступ України до ЄС з 1 січня 2027 року.

Зазначається, що термін 2027 року ще не узгоджено з Брюсселем або іншими європейськими столицями.

"Досі обговорення були зосереджені на 2030 році. Схоже, український уряд готовий відмовитися від деяких економічних пільг, таких як частина сільськогосподарських субсидій", - ідеться в матеріалі.

Думка експерта про вступ України до ЄС

Експерт Центру міжнародних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова Денис Кузьмін вважає, що незважаючи на критику Будапешта, вступ України до Європейського Союзу є економічно вигідним для Угорщини.

"Об'єктивно для угорської економіки набагато вигідніше, щоб Україна була оточена Шенгенською зоною і Єврозоною, а не залишалася на кордоні ЄС. За всіма критеріями вступ України до ЄС піде країні тільки на користь", - зазначив Кузьмін у прямому ефірі телеканалу FREEДOM.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність до ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" в боротьбі з корупцією і прискорити реформи у сфері верховенства права. Про це йдеться в проєкті тексту Європейської комісії, який є частиною звіту про розширення ЄС. Водночас Єврокомісія вимагає прискорити реформи і зміцнити боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити всі переговорні кластери ще 2025 року.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

