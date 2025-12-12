Ціни різко впали на 10%: продавці масово знижують вартість популярного продукта

Тепличний овоч подешевшав через різке падіння попиту.

Ціни на тепличні огірки пішли вниз / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Україні подешевшали тепличні огірки

Ціни знизилися в середньому на 10%

Попри здешевлення, огірки все ще на 13% дорожчі, ніж рік тому

В Україні зафіксовано нетипове для початку грудня зниження відпускних цін на тепличні огірки. Продавці були змушені піти на цей крок, оскільки попит різко впав. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Цього тижня тепличні огірки подешевшали в середньому на 10%. Наразі овоч надходить у продаж по 90-120 грн/кг (або $2,13-2,84/кг).

Оператори ринку пов’язують це з тим, що гуртові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка через дуже низькі темпи збуту. У результаті на складах виробників накопичилися значні обсяги огірків, якість яких поступово погіршується, що стимулює продавців швидко збувати продукцію.

Попри здешевлення, ціни на тепличні огірки залишаються на 13% вищими, ніж у цей же період минулого року. Більшість операторів ринку вважають поточну ситуацію тимчасовою і не виключають, що вже наступного тижня ціни можуть знову зростати.

Скільки коштуватиме різдв'яна вечеря

У 2025 році традиційна різдвяна вечеря з дванадцяти страв обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно у 1374 грн. Найдорожчими залишаються смажена риба, кутя та узвар, повідомляють в Інституті аграрної економіки.

До класичного святкового меню входять кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, капустою та вишнями), тушкована капуста, пісний борщ з квасолею, смажена картопля, свіжі й солоні овочі. Загалом вартість різдвяного столу у 2025 році майже не змінилася порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні подорожчали деякі види м’яса, свідчать дані "Столичного ринку". Телятина та індичка зросли в ціні на 5-10 грн, а пекінська качка - одразу на 20 грн/кг. Водночас курятина навпаки подешевшала.

В Україні ціни на вершкове масло не зростатимуть, попри відключення світла. Ба більше - перед святами продукт може навіть подешевшати завдяки акціям.

Як повідомляв Главред, білокачанна капуста в Україні за рік подешевшала майже на 80%. Цього сезону виробники змушені знижувати ціни через надлишкову пропозицію та повільний збут.

