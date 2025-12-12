Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з "Холостяка"

Еліна Чигис
12 грудня 2025, 23:33
120
Тарас Цимбалюк познайомився з рідними учасниць.
Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з 'Холостяка'
"Холостяк" - як пройшла церемонія троянд / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Ви дізнаєтеся:

  • Як пройшов дев'ятий випуск "Холостяка"
  • Хто з дівчат покинула проєкт

Український відомий актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк у 9 випуску провів час із батьками кожної з учасниць проєкту.

Як стало відомо з ефіру шоу, деякі моменти були досить напруженими, наприклад, під час знайомства Тараса з батьком Дарини Романець, після чого він не дав троянду дівчині на церемонії.

відео дня

Виявляється, батько дівчини сказав Цимбалюку, що його дочка прийшла на проєкт заради популярності та просування свого весільного агентства. Ці слова насторожили актора і йому стало зрозуміло, чому між ним і Дариною був бар'єр.

"Якби Тарас мені не подобався, я б на цьому проєкті взагалі не могла бути. Це татова думка. Ми з ним це не обговорювали жодного разу. Він взагалі не вірить, що я здатна закохуватися. Це не новина", - сказала Романець.

Знайомство Тараса Цимбалюка з батьком Дар'ї Романець
Знайомство Тараса Цимбалюка з батьком Дар'ї Романець / фото: скрін instagram.com, "Холостяк"

Потім Цимбалюк переконався в правильності свого вибору не продовжувати стосунки з Дариною.

"Чи прикро мені? Ні. Він мене не образив, а зачепив. Я з Тарасом відкрито спілкувалася з першої секунди. Я перед ним відкривалася емоційно. Я тут одна з тих людей, які нічого не приховували від самого початку. У нас просто не було контакту з Тарасом. Перед нами ніби постійно стоїть паркан. Можливо, це я його вибудовувала. Можливо, мені хотілося психологічно, щоб він це ламав", - додала дівчина.

Дар'я Романець вирушила додому
Дар'я Романець вирушила додому / фото: скрін instagram.com, "Холостяк"
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, блогерка Даша Квіткова зробила заяву про стосунки з відомим футболістом Володимиром Бражком, з яким перебуває у стосунках. Нагадаємо, вже деякий час ходять чутки про те, що Даша Квіткова вийшла заміж за Бражка, адже вона носить каблучку на безіменному пальці.

А також Національна поліція України встановила особи чотирьох учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія". Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці в соцмережах, фігурантам повідомили про підозру в хуліганстві.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

00:32Світ
Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

00:07Війна
Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

22:38Фронт
Реклама

Популярне

Більше
В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 грудня: Скорпіонам - зазирнути всередину, Рибам - роман

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

Останні новини

01:41

Фінансовий гороскоп на 2026 рік для кожного знака зодіаку

01:38

Чи можна їсти яйця з червоною плямою на жовтку: відповідь здивує багатьох

01:30

Зростання тарифів на газ: українцям назвали терміни підвищення цін

00:32

"Крок у крок іде шляхом Союзу": експерт вказав на фатальну помилку Путіна

00:28

Фатальну помилку допускає більшість: один засіб робить унітаз ідеально чистимВідео

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
00:07

Б'є далі Москви: українську ракету "Сапсан" запустили в серійне виробництво

12 грудня, п'ятниця
23:53

Прання взуття у машинці без ризику: експерти розкрили перевірений метод

23:33

Удари по Москві та блекаут у РФ: названо ймовірні цілі для ЗСУ

23:33

Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з "Холостяка"

Реклама
23:05

"Покинув нас": близькі та колеги Степана Гіги висловилися про його смерть

22:48

Що робити, якщо батарея зверху тепла, а знизу холодна

22:38

Успішна операція ЗСУ: залишки росіян у Куп'янську оточені

22:32

Трамп не проти пустити на дно "тіньовий флот" РФ: спливли несподівані деталі

22:22

"Буде важко": експерт розкрив можливі сценарії зимових відключень

22:21

Курив і сам писав пісні: яким було життя Степана Гіги

22:09

Це не ШІ: який вигляд має дівчина з губами за 2 млн гривень

21:54

Тричі опинявся під дулом - який український поет дивом уникнув розстрілу

21:48

Наука проти міфу: чому глобальний Всесвітній Потоп був неможливим з точки зору геології

21:36

РФ вдарила по суднах у чорноморських портах: що відомо про поранених і "прильоти"

21:02

Познайомився з рідним братом Ескобара: Дмитро Комаров розповів про важливу зйомку

Реклама
20:56

Євросоюз безстроково заморозив російські активи: розкрито деталі важливого рішення

20:55

Святковий Лондон: від королівських ялинок до українського Різдва у британському стилі

20:53

Грудень час для "хірургії" саду: чому зимова обрізка ефективніша за веснянуВідео

20:46

Ризик ДТП зростає в рази: який популярний напій не варто вживати водіям

20:25

Підірвано великий НПЗ у РФ і важливі цілі окупантів: деталі потужних ударів ЗСУ

20:23

"На протезі ще не виступала": ветеранка Руслана Данілкіна йде на "Танці з зірками"

20:22

"Серце зупинилося": помер український співак Степан Гіга

20:05

Росіяни шукають в Україні будинки для радіоретрансляторів "Шахедів": хто під загрозою

19:57

Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕКФото

19:56

Як приховати відрослі корені волосся: топ зачісок, які легко повторити вдома

19:52

Готові формули зимового стилю: як вдягнутися тепло і модно цього сезону

19:45

УАФ застосувала рекордне покарання: Ротань отримав відчутний штраф і не тільки

19:45

Дитяче Євробачення-2025: де дивитися українцям і як голосувати

19:39

"Так робити не треба": який сюрприз українські спецслужби готують росіянам

19:27

Ціни різко впали на 10%: продавці масово знижують вартість популярного продукта

19:24

РФ пішла на прорив із танками і піхотою: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

19:10

Чому Москва чіпляється за "остаточне вирішення" питання територійПогляд

19:03

Вибори в Україні: Подоляк назвав три ключові умови для їх проведення

18:42

Корисний чи небезпечний: історія найскандальнішої добавки СРСР

18:41

У ПриватБанку збій із "Національним кешбеком": що кажуть у банку

Реклама
18:41

Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

18:29

В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка і дивом виживВідео

18:17

Іраклі Макацарія стане батьком утретє: на кого чекає пара

17:58

Не для краси: навіщо насправді потрібні кольорові щетинки на зубних щіткахВідео

17:51

Не лише Крим і Донбас: які ще ключові пункти мирного плану Кремль відкинув

17:39

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

17:29

Мирний план передбачає вступ України до ЄС у стислі терміни: названо дати

16:56

"Довів до сліз": Вакарчук зворушив моментом із підрослими дітьмиВідео

16:49

Чи обов'язково називати дитину за церковним календарем - відповідь священникаВідео

16:28

Зеленський прибуде з важливим візитом до Берліна - яка мета поїздки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти