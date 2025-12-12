Після скандального зізнання батька: яка учасниця вилетіла з 'Холостяка'

Тарас Цимбалюк познайомився з рідними учасниць.

"Холостяк" - як пройшла церемонія троянд / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Український відомий актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк у 9 випуску провів час із батьками кожної з учасниць проєкту.

Як стало відомо з ефіру шоу, деякі моменти були досить напруженими, наприклад, під час знайомства Тараса з батьком Дарини Романець, після чого він не дав троянду дівчині на церемонії.

Виявляється, батько дівчини сказав Цимбалюку, що його дочка прийшла на проєкт заради популярності та просування свого весільного агентства. Ці слова насторожили актора і йому стало зрозуміло, чому між ним і Дариною був бар'єр.

"Якби Тарас мені не подобався, я б на цьому проєкті взагалі не могла бути. Це татова думка. Ми з ним це не обговорювали жодного разу. Він взагалі не вірить, що я здатна закохуватися. Це не новина", - сказала Романець.

Знайомство Тараса Цимбалюка з батьком Дар'ї Романець / фото: скрін instagram.com, "Холостяк"

Потім Цимбалюк переконався в правильності свого вибору не продовжувати стосунки з Дариною.

"Чи прикро мені? Ні. Він мене не образив, а зачепив. Я з Тарасом відкрито спілкувалася з першої секунди. Я перед ним відкривалася емоційно. Я тут одна з тих людей, які нічого не приховували від самого початку. У нас просто не було контакту з Тарасом. Перед нами ніби постійно стоїть паркан. Можливо, це я його вибудовувала. Можливо, мені хотілося психологічно, щоб він це ламав", - додала дівчина.

Дар'я Романець вирушила додому / фото: скрін instagram.com, "Холостяк"

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

