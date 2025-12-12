Росіяни шукають в Україні будинки для радіоретрансляторів "Шахедів": хто під загрозою

Російські диверсійні групи та агентура цілеспрямовано підшукують приватні двори, каже Флеш.

Росіяни шукають в Україні будинки для радіоретрансляторів "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДержНС

Росіяни хочуть використовувати будинки українців

Кого варто побоюватися насамперед

ЗС РФ шукають можливості розширити систему управління ударними дронами-камікадзе типу "Шахед" на території України, використовуючи для цього приватні будинки мирних жителів.

У зоні особливого ризику - люди похилого віку, до яких можуть звертатися під виглядом "допомоги" або побутових послуг, повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, російські диверсійні групи та агентура цілеспрямовано підшукують приватні подвір'я, де можна потай встановити радіоретранслятори для передачі сигналу дронам. Найчастіше такі спроби фіксуються саме в будинках, де проживають люди похилого віку.

Експерт зазначає, що зловмисники можуть пропонувати встановити на подвір'ї чи господарській споруді невелику "коробку", яка нібито не становить небезпеки. Пристрій може живитися від звичайної розетки і, в окремих випадках, вимагати підключення до інтернету. Насправді такі елементи здатні виконувати функцію ретрансляторів, що підсилюють або передають сигнал для наведення безпілотників.

Дрони Шахед / Інфографіка: Главред

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

