Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

Обмеження будуть введені для промислових та побутових споживачів.

Графіки відключення світла на 13 грудня / Колаж: Главред, фото: Freepik

Коротко:

В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів

13 грудня світло вимикатимуть в усіх регіонах

У суботу, 13 грудня, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів. Вони будуть діяти протягом всієї доби у всіх регіонах України.

Повідомляється, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Вато зазначати, що Укренерго не уточнили обсяги відключень для побутових і промислових споживачів.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Світло вимикатимуть по-новому - що відомо

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні можуть стати менш тривалими відключення електроенергії. Уряд ухвалив низку рішень для поліпшення ситуації.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.

Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів у нинішніх умовах енергозабезпечення. Свириденко зазначила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу - ці заклади отримуватимуть електроенергію безперебійно.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, по всій Україні продовжують діяти графіки відключень електроенергії. Однак, в деяких областях тривалість відключень різна. Народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко зауважив, що енергосистема в Україні хоч і єдина, але пропускна здатність різна. У Рівному є атомна станція, а під Києвом відповідну підстанцію перебили. Саме тому енергетики не можуть взяти там додаткову потужність.

Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми, і в Україні можуть скоротитися тривалість і частота відключень світла. Місцева влада має скоротити зайве освітлення міст.

Нагадаємо, 8 грудня, в окремих регіонах України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки масованих атак. Відключення діяли в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Графіки відключення світла / Инфографика: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

