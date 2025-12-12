Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

Коротко:
- В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
- 13 грудня світло вимикатимуть в усіх регіонах
У суботу, 13 грудня, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго.
Графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів. Вони будуть діяти протягом всієї доби у всіх регіонах України.
Повідомляється, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Вато зазначати, що Укренерго не уточнили обсяги відключень для побутових і промислових споживачів.
В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.
Світло вимикатимуть по-новому - що відомо
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні можуть стати менш тривалими відключення електроенергії. Уряд ухвалив низку рішень для поліпшення ситуації.
"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.
Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів у нинішніх умовах енергозабезпечення. Свириденко зазначила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу - ці заклади отримуватимуть електроенергію безперебійно.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, по всій Україні продовжують діяти графіки відключень електроенергії. Однак, в деяких областях тривалість відключень різна. Народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко зауважив, що енергосистема в Україні хоч і єдина, але пропускна здатність різна. У Рівному є атомна станція, а під Києвом відповідну підстанцію перебили. Саме тому енергетики не можуть взяти там додаткову потужність.
Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми, і в Україні можуть скоротитися тривалість і частота відключень світла. Місцева влада має скоротити зайве освітлення міст.
Нагадаємо, 8 грудня, в окремих регіонах України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки масованих атак. Відключення діяли в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській і Харківській областях.
Читайте також:
- Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли
- Графіки відключень затягнуться: експерт озвучив реальні строки відновлення енергетики
- В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред