Підірвано великий НПЗ у РФ і важливі цілі окупантів: деталі потужних ударів ЗСУ

Зафіксовано вибухи і потужну пожежу в районі цілі, втрати і ступінь шкоди для РФ уточнюють.

Головне:

Уражено потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС"

Завдано ударів по складу боєприпасів на ТОТ

Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ.

Також завдано ударів по складу боєприпасів у районі села Авдіївське та місцю зосередження живої сили ворога в районах Мирнограда та Родинського, на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

"Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Це один із найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників", - ідеться в повідомленні.

Зафіксовано вибухи і потужну пожежу в районі цілі, ступінь збитку уточнюється.

Удари по важливих цілях РФ

"Крім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога в районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога уточнюються.

Експерти про удари по об'єктах РФ: важливе

Українські атаки безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах спричинили перебої в забезпеченні паливом і стали причиною подорожчання бензину всередині країни. Про це зазначається в аналітичному звіті Інституту вивчення війни. На думку фахівців, дефіцит пального призведе до зростання витрат як для компаній, так і для населення, що в перспективі може прискорити інфляцію в російській економіці.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

