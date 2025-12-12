Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕК

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.

Що відомо:

В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів

У Києві та Київській області 13 грудня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 13 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1 :

з 04:30 до 8:00;

з 15:00 до 18:30;

черга 1.2 :

з 00:00 до 1:00;

з 4:30 до 8:00;

з 15:00 до 21:00;

черга 2.1 :

з 4:30 до 11:30;

з 15:00 до 18:30;

черга 2.2 :

з 4:30 до 8:00;

з 15:00 до 18:30;

черга 3.1 :

з 00:00 до 1:00;

з 8:00 до 11:30;

з 18:30 до 22:00;

черга 3.2 :

з 00:00 до 1:00;

з 8:00 до 15:00;

з 18:30 до 22:00;

черга 4.1 :

з 00:00 до 1:00;

з 8:00 до 11:30;

з 18:30 до 22:00;

черга 4.2 :

з 00:00 до 4:30;

з 8:00 до 11:30;

з 18:30 до 22:00;

черга 5.1 :

з 1:00 до 4:30;

з 11:30 до 18:30;

з 22:00 до 24:00;

черга 5.2 :

з 1:00 до 4:30;

з 11:30 до 15:00;

з 22:00 до 24:00;

черга 6.1 :

з 01:00 до 4:30;

з 11:30 до 15:00;

з 22:00 до 24:00;

черга 6.2 :

з 1:00 до 8:00;

з 11:30 до 15:00;

з 22:00 до 24:00.

Новина доповнюється...

