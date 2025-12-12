Графіки вимкнення світла для Києва та області 13 грудня: якими будуть обмеження ДТЕК

Що відомо:
- В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів
- У Києві та Київській області 13 грудня вводять графіки відключення світла
У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 13 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.
Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.
Графіки вимкнення світла в Київській області
Графіки для кожної черги та підчерги:
- черга 1.1 :
- з 04:30 до 8:00;
- з 15:00 до 18:30;
- черга 1.2 :
- з 00:00 до 1:00;
- з 4:30 до 8:00;
- з 15:00 до 21:00;
- черга 2.1 :
- з 4:30 до 11:30;
- з 15:00 до 18:30;
- черга 2.2 :
- з 4:30 до 8:00;
- з 15:00 до 18:30;
- черга 3.1 :
- з 00:00 до 1:00;
- з 8:00 до 11:30;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 3.2 :
- з 00:00 до 1:00;
- з 8:00 до 15:00;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 4.1 :
- з 00:00 до 1:00;
- з 8:00 до 11:30;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 4.2 :
- з 00:00 до 4:30;
- з 8:00 до 11:30;
- з 18:30 до 22:00;
- черга 5.1 :
- з 1:00 до 4:30;
- з 11:30 до 18:30;
- з 22:00 до 24:00;
- черга 5.2 :
- з 1:00 до 4:30;
- з 11:30 до 15:00;
- з 22:00 до 24:00;
- черга 6.1 :
- з 01:00 до 4:30;
- з 11:30 до 15:00;
- з 22:00 до 24:00;
- черга 6.2 :
- з 1:00 до 8:00;
- з 11:30 до 15:00;
- з 22:00 до 24:00.
Новина доповнюється...
