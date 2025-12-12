Зеленський прибуде з важливим візитом до Берліна - яка мета поїздки

Депутати Бундестагу були проінформовані про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу.

Зеленський прибуде з візитом до Берліна

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна (Німеччина) в понеділок, 15 грудня. Про це повідомив Bild із посиланням на інформацію, отриману із силових кіл у п'ятницю, 12 грудня.

"Володимир Зеленський приїде до Берліна в понеділок, щоб зустрітися з канцлером Фрідріхом Мерцем. Також заплановані переговори в так званому форматі Е3 з європейськими державами Німеччиною, Великою Британією та Францією", - ідеться в повідомленні. відео дня

Видання пише, що точний формат цих переговорів поки не зрозумілий. Також поки не зрозуміло, чи буде представник США присутнім особисто, чи братиме участь дистанційно.

Уряд Німеччини поки не підтвердив інформацію про приїзд Зеленського. Але видання звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, яких уже вживають в урядовому кварталі та в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит дійсно готується.

Також депутати Бундестагу були проінформовані про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу та до канцелярії канцлера" і про обмеження доступу в понеділок.

Берлінська поліція вже в четвер поінформувала аеропорти в районі Берліна про майбутній державний візит.

"У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною вищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введено зону обмеження польотів", - зазначалося в листі поліції.

Таких заходів вживають тільки щодо державних гостей, які перебувають під найвищою загрозою, таких як президенти США або України, пишуть журналісти.

Раніше Politico повідомляло, що на початку наступного тижня в Берліні планується зустріч, присвячена можливому припиненню вогню в Україні. Канцлер Німеччини Мерц запросив представників США приєднатися до зустрічі.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Нагадаємо, 11 грудня в Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту". Він більше не хоче розмов, але хоче реальних дій щодо врегулювання.

Україні, ймовірно, доведеться піти на непрості компроміси заради завершення російської агресії, однак остаточне слово в цьому питанні мають сказати громадяни України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль

