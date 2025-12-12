Трамп не проти пустити на дно "тіньовий флот" РФ: спливли несподівані деталі

Вашингтон не заперечує проти ударів по російській нафтовій логістиці за межами територіальних вод РФ.

https://glavred.net/world/tramp-ne-protiv-pustit-na-dno-tenevoy-flot-rf-vsplyli-neozhidannye-detali-10723676.html Посилання скопійоване

Україна б'є по танкерах "тіньового флоту" РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

США фактично дозволили Україні завдавати ударів по "тіньовому флоту" РФ

Трамп не заперечував проти ударів по російській нафтовій логістиці

Адміністрація Дональда Трампа фактично дозволила Україні завдавати ударів по російському "тіньовому флоту".

Американські та українські чиновники, на яких посилається видання The Atlantic, зазначають, що на відміну від команди Джо Байдена, яка побоювалася переростання конфлікту і виступала проти атак на російські судна у відкритому морі, нова республіканська адміністрація зайняла набагато жорсткішу позицію, пише Deutsche Welle.

відео дня

За даними журналістів, Трамп не заперечував проти ударів по російській нафтовій логістиці за межами територіальних вод РФ і в низці випадків навіть санкціонував передання Україні розвідданих, які використовувалися для ураження об'єктів, пов'язаних із нафтовою галуззю Росії.

Ця прихована боротьба навколо поставок нафти призвела до зростання страхових тарифів для судноплавних компаній. Незважаючи на публічні заяви Трампа про прагнення до миру, його адміністрація фактично підтримала українську стратегію нанесення економічної шкоди Росії. У жовтні США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойла", що частково порушило експортні ланцюжки РФ і призвело до зниження ціни на російську нафту на світовому ринку.

Як повідомляє The Atlantic, Вашингтон усвідомлює можливі наслідки для світової енергетики, але розглядає такі заходи як важіль тиску на Володимира Путіна. У США розраховують, що ослаблення російської нафтової інфраструктури змусить Кремль активніше шукати шляхи для початку переговорів.

СБУ про удари по важливих цілях РФ: головне

Безпілотники, задіяні Службою безпеки України, успішно вразили російський нафтовий термінал у Приморську - найбільший порт РФ на Балтиці. Як зазначають у СБУ, саме через цей об'єкт проходить транспортування нафти Балтійською трубопровідною системою. Атака призвела до загоряння одного із суден у порту та пожежі на насосній станції. Відвантаження нафти було повністю зупинено. Попередні оцінки показують, що зупинка експорту може приносити Росії до 41 млн доларів збитків на день.

"Тіньовий флот" РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув. Танкер прямує до Греції, де мають оцінити стан судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у травні Євросоюз ввів 17-й пакет санкцій проти РФ. Санкції були спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту.

Читайте також:

Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред