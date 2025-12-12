Дрісколла відсторонили від мирних переговорів щодо України: яка причина

Повідомляється, що він "перевищив свої повноваження".

Дрісколла відсторонили від мирних переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Міністр армії США Ден Дрісколл усунений від переговорів щодо України

Зазначається, що Дрісколл нібито перевищив свої повноваження

Його відсторонення пов’язують із боротьбою центрів впливу в адміністрації США

Міністра армії США Дена Дрісколла усунули від переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

Зазначається, що Дрісколл нібито перевищив свої повноваження. Про це повідомляє The Telegraph.

"Він, як вважається, перестарався, і йому дали по руках", - сказало джерело.

За даними журналістів, Дрісколл має давні зв’язки з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і його авторитет швидко зростав в адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Українські та європейські посадовці вбачають у його відстороненні елемент боротьби між різними центрами впливу в адміністрації США за контроль над мирним процесом.

Раніше Главред повідомляв, міністр армії США Ден Дрісколл дав похмуру оцінку ситуації на фронті. За його словами, ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ. Дрісколл попередив українських колег, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно. За його словами, росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак.

Як можна пришвидшити завершення війни - думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в коментарі Главреду розповів, що попри те, що Росія має низку слабких місць, саме нерішучість Заходу визначає тривалість та перспективи війни. Відсутність жорсткого і системного тиску з боку союзників дає можливість Кремлю продовжувати агресію проти України роками.

За його словами, Росія має обмеження і вразливі точки, які могли б суттєво знизити її воєнний потенціал, проте Захід уникає ударів по цих напрямках.

"Взяти хоча б санкційні удари по Росії: з початку їх введення деякі європейські і не тільки бізнеси почали допомагати росіянам обходити ці обмеження. І зараз важливо не штампувати нові санкції, а перш за все контролювати, щоб дійсно діяли вже введені санкції", - вказав він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Нагадаємо, 11 грудня в Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України. Прессекретар Білого Дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту". Він більше не хоче розмов, але хоче реальних дій щодо врегулювання.

Крім того, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом та Москвою є неможливою.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

