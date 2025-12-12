Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

Інна Ковенько
12 грудня 2025, 17:39
113
НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 15 грудня.
Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня
Курс валют на 15 грудня / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме долар 15 грудня
  • На скільки подешевшав курс євро
  • Яким буде курс злотого 15 грудня

На понеділок, 15 грудня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро подешевшали. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

На понеділок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 42,19 гривні за долар. Таким чином долар подешевшав на 8 копійок.

відео дня

Євро також знизив свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Курс злотого на 15 грудня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 15 грудня на порівняно з 11 грудня на 6 копійок - до 11,71 гривні.

Курс валют - останні новини

Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.

Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Долар США, курс долара, курс валют/ Інфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вибори в Україні: Подоляк назвав три ключові умови для їх проведення

Вибори в Україні: Подоляк назвав три ключові умови для їх проведення

19:03Україна
Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

18:41Енергетика
Не лише Крим і Донбас: які ще ключові пункти мирного плану Кремль відкинув

Не лише Крим і Донбас: які ще ключові пункти мирного плану Кремль відкинув

17:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

Чому кіт кусає, коли його гладять — пояснення здивує навіть досвідчених господарів

Чому кіт кусає, коли його гладять — пояснення здивує навіть досвідчених господарів

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

Трьом знакам зодіаку приготуватись: для кого настав сплеск фінансового успіху

До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

Останні новини

19:10

Чому Москва чіпляється за "остаточне вирішення" питання територій

19:03

Вибори в Україні: Подоляк назвав три ключові умови для їх проведення

18:42

Корисний чи небезпечний: історія найскандальнішої добавки СРСР

18:41

У ПриватБанку збій із "Національним кешбеком": що кажуть у банку

18:41

Світла не буде в усіх регіонах України: з'явились графіки відключень на 13 грудня

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
18:29

В Австралії парашутист повис на літаку під час стрибка і дивом виживВідео

18:17

Іраклі Макацарія стане батьком утретє: на кого чекає пара

17:58

Не для краси: навіщо насправді потрібні кольорові щетинки на зубних щіткахВідео

17:51

Не лише Крим і Донбас: які ще ключові пункти мирного плану Кремль відкинув

Реклама
17:39

Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

17:29

Мирний план передбачає вступ України до ЄС у стислі терміни: названо дати

16:56

"Довів до сліз": Вакарчук зворушив моментом із підрослими дітьмиВідео

16:49

Чи обов'язково називати дитину за церковним календарем - відповідь священникаВідео

16:28

Зеленський прибуде з важливим візитом до Берліна - яка мета поїздки

16:25

Дрісколла відсторонили від мирних переговорів щодо України: яка причина

16:18

Чудо-засіб для очищення аерогрилю: легко змиється нагар і жир

16:06

Антитренди зими 2026: про які неактуальні поєднання варто забути у цьому сезоніВідео

15:57

Смачне різдвяне печиво за 25 хвилин: простий рецепт, який вийде у всіх

15:48

Знищили Ан-26 на старті, а ще дві "жирні" цілі: деталі операції ГУР у КримуВідео

15:25

Зеленський приїхав у Куп'янськ після успішної операції Сил оборони: деталі

Реклама
15:24

У Путіна допускають вихід військ РФ із Донбасу: що пропонують натомість

15:20

Понад 45 років тому СРСР влаштував в Україні "чорнобиль" під землею - у якому місті

15:00

"Серйозний виклик": військовий повідомив про небезпечні спроби прориву окупантів

14:47

Billboard назвав найкращі пісні 2025 року: у лідерах - трек вигаданого гуртуВідео

14:43

З подарунком прийдуть біди та неприємності: що ніколи не можна даруватиВідео

14:29

Коли водіям можна не пропускати пішоходів: інструктор назвав єдиний випадокВідео

14:19

"Танці з зірками. Рух до життя" на 1+1 Україна: у передноворічному спецвипуску глядачі побачать одразу 8 зіркових ведучих

14:14

У дітей було тренування: у Шостці росіяни атакували спортивну школу

14:03

Гороскоп на сьогодні 13 грудня: Терезам - грандіозний успіх, Водоліям - радість

13:52

Команда Аліни Гросу прокоментувала вагітність співачки

13:49

В Україні різко зміниться погода: синоптики попередили про похолодання

13:43

"Перевозили озброєння і військову техніку": ССО уразили два російські судна

13:43

Дочка зрадника Джигана зробила спроби суїциду - деталі

13:36

"Вчіть російську мову": утікач Олег Винник потрапив у новий скандал

13:15

Не "капучіно" та "еспрессо": як правильно називати кавові напої українською

12:58

Кремль намагається зірвати репараційний кредит: подав позов проти Euroclear

12:56

Переможець Євробачення вирішив повернути свій кубок: що сталося

12:51

"Насичений маршрут": що відомо про приїзд Алли Пугачової до Москви з дочкою

12:41

44-річна українська акторка народила первістка - перше відео з малюкомВідео

12:25

Чому гірлянди на ялинці потрібно вимикати на ніч: електрики пояснили ризики

Реклама
12:19

ЗСУ заблокували окупантів у Куп'янську: в DeepState повідомили деталі операції

12:13

Влад Яма кардинально змінив імідж та показав фото з Києва

12:12

Миру чи перемир'я не буде: названо плани Кремля на рік щодо війни

11:55

"Чітко заявляю": Фіцо прокоментував надання Україні репараційної позики

11:43

"Ви - наші герої": привітання з Днем Сухопутних військ УкраїниФото

11:41

Мозгова розкрила, де зараз її чоловік Аксельрод: "Міг би і залишитися"

11:19

Китайський гороскоп на завтра 13 грудня: Тиграм - сварки, Собакам - занепокоєння

11:14

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну прийде справжня зима

10:54

В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

10:47

Україна думає над виведенням військ із Донбасу, але за однієї умови - The Telegraph

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти