Долар і євро раптово полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 15 грудня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 15 грудня.

На понеділок, 15 грудня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро подешевшали. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

На понеділок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 42,19 гривні за долар. Таким чином долар подешевшав на 8 копійок.

Євро також знизив свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Курс злотого на 15 грудня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 15 грудня на порівняно з 11 грудня на 6 копійок - до 11,71 гривні.

Курс валют - останні новини

Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.

Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

