"Довів до сліз": Вакарчук зворушив моментом із підрослими дітьми

- Фронтмент гурту "Океан Ельзи" показав відео з дітьми
- Який вигляд мають діти Святослава Вакарчука
Український співак Святослав Вакарчук, який рідко розкриває деталі особистого життя, показав зворушливе спілкування зі своїми дітьми. На фрагменті з фільму "Океан Ельзи. Спостереження шторму", опублікованому на офіційній сторінці в Instagram, можна побачити сина і доньку артиста.
У кадрі зафіксовано момент теплого відеозв'язку зі Святославом, його сином Іваном і дочкою Соломією. Вакарчук пообіцяв дітям швидку зустріч і попросив бути слухняними.
"Ваня, я тебе дуже люблю. І тебе, і Соломійку. Як тільки тато зможе, тато вже скоро до вас приїде. Я вас обіймаю, цілую. Добре там будьте, слухайтеся чемно Олю і маму. Все, скоро побачимося", - сказав Вакарчук дітям з посмішкою.
Шанувальники "Океану Ельзи" були глибоко зворушені цим сімейним епізодом і поділилися емоціями в коментарях.
"Наші діти це наші скарби і наше продовження в житті"
"Голос крізь відстань - ніжність, яка зворушує серце"
"Цей зворушливий момент у фільмі довів до сліз"
Про персону: Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.
