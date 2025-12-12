"Довів до сліз": Вакарчук зворушив моментом із підрослими дітьми

Святослав Вакарчук показав своїх спадкоємців.

https://glavred.net/starnews/dovel-do-slez-vakarchuk-rasstrogal-momentom-s-podrosshimi-detmi-10723556.html Посилання скопійоване

Святослав Вакарчук показав дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Ви дізнаєтеся:

Фронтмент гурту "Океан Ельзи" показав відео з дітьми

Який вигляд мають діти Святослава Вакарчука

Український співак Святослав Вакарчук, який рідко розкриває деталі особистого життя, показав зворушливе спілкування зі своїми дітьми. На фрагменті з фільму "Океан Ельзи. Спостереження шторму", опублікованому на офіційній сторінці в Instagram, можна побачити сина і доньку артиста.

У кадрі зафіксовано момент теплого відеозв'язку зі Святославом, його сином Іваном і дочкою Соломією. Вакарчук пообіцяв дітям швидку зустріч і попросив бути слухняними.

відео дня

Святослав Вакарчук - син Іван / скрін із відео

"Ваня, я тебе дуже люблю. І тебе, і Соломійку. Як тільки тато зможе, тато вже скоро до вас приїде. Я вас обіймаю, цілую. Добре там будьте, слухайтеся чемно Олю і маму. Все, скоро побачимося", - сказав Вакарчук дітям з посмішкою.

Шанувальники "Океану Ельзи" були глибоко зворушені цим сімейним епізодом і поділилися емоціями в коментарях.

Святослав Вакарчук - донька Соломія / фото: instagram.com, okeanelzy_movie

"Наші діти це наші скарби і наше продовження в житті"

"Голос крізь відстань - ніжність, яка зворушує серце"

"Цей зворушливий момент у фільмі довів до сліз"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що дружина зрадника України репера Джигана відверто розповіла про серйозні проблеми в родині. За словами Оксани Самойлової в ефірі їхнього сімейного шоу, старша дочка Джигана Аріела робила спроби суїциду.

Також українська акторка Альона Алимова, відома глядачам завдяки серіалу "Коли ми вдома", поділилася з шанувальниками радісною новиною. Акторка приховувала свою вагітність від публіки та наважилася оголосити про це тільки через деякий час після пологів.

Вас може зацікавити:

Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред