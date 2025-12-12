'Буде важко': експерт розкрив можливі сценарії зимових відключень

Сонячна генерація частково компенсує дефіцит, але обмежені потужності створюють ризики.

Проблеми з електропостачанням залежать від погодних умов / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

Коротко:

Морози до -15°C загрожують тривалими відключеннями світла

Найскладніше буде у прифронтових регіонах України

На решті території можливі 3–4 черги аварійних відключень

Сильне зниження температури повітря до -10–15°C може призвести до масштабних та тривалих аварійних відключень електроенергії, особливо у прифронтових регіонах. Таку оцінку в коментарі УНІАН дав енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, прифронтові області зіштовхнуться з найсерйознішими перебоями, тоді як на решті території країни можливі три-чотири черги відключень.

"Тобто нам потрібно знайти ще 10% генерації. Якщо ми його не знайдемо, то це означатиме, що ще 10% піде в дефіцит. А 10% в дефіциті – це приблизно 1,5 гігавата. А 1,5 гігавата – це приблизно 1 додаткова черга", – пояснив Рябцев.

Зростання споживання електроенергії під час морозів

"При зниженні температури до -10–15°C споживання електроенергії зростає експоненційно, і за наявних потужностей та політики енергосистеми Україні буде важко забезпечити стабільне електропостачання", — наголосив експерт.

Роль сонячної генерації та розподілених потужностей

За словами Рябцева, ситуацію частково може полегшити сонячна генерація за сприятливих погодних умов.

"У нас є 7,5 гігавата сонячної генерації. Сьогодні зранку десь з 11:00 до 13:00 добре напрацювали сонячні електростанції. Проблема в тому, що цю енергію немає де зберігати", – зазначив він.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Водночас експерт попередив, що якщо сонячна генерація не компенсує дефіцит, а нові потужності розподіленої генерації не підключатимуться, проблеми з електропостачанням посилюватимуться, особливо через щоденні удари з боку російських військ.

"Наскільки серйозні проблеми буде залежати від багатьох чинників", – підсумував Рябцев.

Фактори стабільності електропостачання

За його словами, стабільність електропостачання в Україні залежатиме від щільності протиповітряної оборони, температури та погодних умов, а також від швидкості відновлення та обсягів підключеної розподіленої генерації.

Дії уряду для зменшення відключень

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив ряд заходів для зменшення тривалості відключень електроенергії в Україні.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", – наголосила прем’єр.

Влада також планує виключити зі списків відключення споживачів, які не є критично важливими для функціонування регіонів у нинішніх умовах. За словами Свириденко, електроенергія буде безперебійно подаватися до лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість відключень електроенергії та забезпечити більше світла для населення. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Крім того, у найближчі кілька днів енергетична ситуація в більшості регіонів України помітно стабілізується, проте для повного відновлення енергосистеми знадобиться щонайменше 10–12 тижнів. Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нагадаємо, що після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

